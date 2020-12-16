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среда, 16 декабря 2020 13:52

Аппетитная ужин: назвали 3 мясные сытные блюда

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На ужин можно приготовить интересные рецепты, к тому же на скорую руку и не дорого. Удачным выбором будет теплый куриный салат. В нем печень нежная и богатая витаминами. Она лучше сочетается с помидорами, шампиньонами, зеленью, листьями салата, болгарским перцем. Также вкус этих продуктов раскроют груши и апельсины.

Также можно запечь куриные голени с медом и соевым соусом. Можно использовать и бедра, крылышки, или любые другие части курицы. Украсить можно кусочками лайма, перца чили и зеленью.

Стейк свинины с яблоками в горчичном соусе, отличный вариант для семейного ужина на праздник.

Теплый салат с печенью и гренками

Автор: jisty.com.ua
  Новые блюда на ужин из мяса
Новые блюда на ужин из мяса

Ингредиенты:

куриная печень

белый хлеб

микс салатов

оливковое масло

сок лимона

Приготовление:

Хлеб поджарить на сухой сковородке. Поломать руками на небольшие кусочки.

Куриную печень промыть, обжарить на оливковом масле до готовности. В конце посолить и поперчить.

В глубокую тарелку полить немного соком лимона и выложить жареную печень. Заправить маслом и выложить сверху гренки.

Куриные ножки в остром соусе в духовке

Автор: jisty.com.ua
  Новые блюда на ужин из мяса
Новые блюда на ужин из мяса

Ингредиенты:

800 г куриных голеней

6 ст. л. соевого соуса

5 ст. л. кетчупа

1/2 перца чили

3-4 зубчика чеснока

2 ст. л. масла

1 ст. л. кунжута

Приготовление:

Куриные ножки натереть солью и перцем, запечь в духовке 20 мин.

Для соуса смешать кетчуп, чеснок с перцем чили и соевым соусом. Выложить смесь на сковороду, готовить на среднем огне 3 мин, чтобы соус загустел.

Жареные куриные голени выложить в соус и тушить 10 мин., поливая соусом и переворачивая.

Подавать горячими, посыпав семенами кунжута.

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Мясо свинины с горчицей и яблочным салатом

Автор: jisty.com.ua
  Новые блюда на ужин из мяса
Новые блюда на ужин из мяса

Ингредиенты:

800 г свинины

1 ст. л. американской горчицы

1 ст. л. французской горчицы

1 ст. л. меда

1 ст. л. лимонного сока

Для салата из яблок:

1 шт. зеленого яблока

1 ст. л. французской горчицы

2 ст. л. домашнего майонеза

30 г ядер грецких орехов

Приготовление:

Соединить в миске 2 вида горчицы, мед, соль и лимонный сок. Перемешать.

Замариновать готовым соусом свинину. Обжарить мясо на масле с обеих сторон до готовности.

Яблоко разрезать на крупные кусочки, удалив сердцевину.

На тарелку выложить листья салата, заправить горчицей, майонезом. Выложить яблоки, орехи и свинину.

За 2 недели до Рождества принято печь штоллен. Это рождественский кекс на дрожжевом тесте родом из Германии. В нем должно быть много цукатов, изюма, орехов. Как ни странно в выпечке должно быть алкоголь, благодаря которому эта праздничная выпечка долго сохраняется.

Это, как о украинский борщ - у каждой хозяйки свой рецепт. Но одно в рецепте штоллен должно оставаться неизменным - много масла: не менее 30 г на каждые 100 г муки. И практически одинаковый вес муки и фруктов с орехами.

jisty.com.ua
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