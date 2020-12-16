Аппетитная ужин: назвали 3 мясные сытные блюда

На ужин можно приготовить интересные рецепты, к тому же на скорую руку и не дорого. Удачным выбором будет теплый куриный салат. В нем печень нежная и богатая витаминами. Она лучше сочетается с помидорами, шампиньонами, зеленью, листьями салата, болгарским перцем. Также вкус этих продуктов раскроют груши и апельсины.
Также можно запечь куриные голени с медом и соевым соусом. Можно использовать и бедра, крылышки, или любые другие части курицы. Украсить можно кусочками лайма, перца чили и зеленью.
Стейк свинины с яблоками в горчичном соусе, отличный вариант для семейного ужина на праздник.
Теплый салат с печенью и гренками
Ингредиенты:
куриная печень
белый хлеб
микс салатов
оливковое масло
сок лимона
Приготовление:
Хлеб поджарить на сухой сковородке. Поломать руками на небольшие кусочки.
Куриную печень промыть, обжарить на оливковом масле до готовности. В конце посолить и поперчить.
В глубокую тарелку полить немного соком лимона и выложить жареную печень. Заправить маслом и выложить сверху гренки.
Куриные ножки в остром соусе в духовке
Ингредиенты:
800 г куриных голеней
6 ст. л. соевого соуса
5 ст. л. кетчупа
1/2 перца чили
3-4 зубчика чеснока
2 ст. л. масла
1 ст. л. кунжута
Приготовление:
Куриные ножки натереть солью и перцем, запечь в духовке 20 мин.
Для соуса смешать кетчуп, чеснок с перцем чили и соевым соусом. Выложить смесь на сковороду, готовить на среднем огне 3 мин, чтобы соус загустел.
Жареные куриные голени выложить в соус и тушить 10 мин., поливая соусом и переворачивая.
Подавать горячими, посыпав семенами кунжута.
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Мясо свинины с горчицей и яблочным салатом
Ингредиенты:
800 г свинины
1 ст. л. американской горчицы
1 ст. л. французской горчицы
1 ст. л. меда
1 ст. л. лимонного сока
Для салата из яблок:
1 шт. зеленого яблока
1 ст. л. французской горчицы
2 ст. л. домашнего майонеза
30 г ядер грецких орехов
Приготовление:
Соединить в миске 2 вида горчицы, мед, соль и лимонный сок. Перемешать.
Замариновать готовым соусом свинину. Обжарить мясо на масле с обеих сторон до готовности.
Яблоко разрезать на крупные кусочки, удалив сердцевину.
На тарелку выложить листья салата, заправить горчицей, майонезом. Выложить яблоки, орехи и свинину.
За 2 недели до Рождества принято печь штоллен. Это рождественский кекс на дрожжевом тесте родом из Германии. В нем должно быть много цукатов, изюма, орехов. Как ни странно в выпечке должно быть алкоголь, благодаря которому эта праздничная выпечка долго сохраняется.
Это, как о украинский борщ - у каждой хозяйки свой рецепт. Но одно в рецепте штоллен должно оставаться неизменным - много масла: не менее 30 г на каждые 100 г муки. И практически одинаковый вес муки и фруктов с орехами.
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