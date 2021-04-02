Англичанин запатентовал кофемолку

С 1850 года ручная кофемолка стала незаменимым атрибутом на кухне в США для среднего класса населения. Фото: Clem Onojeghuo from Pexels

3 апреля, но 192 года назад англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на ручную кофемолку. Ее прародственниками были пестик и ступка, которые изготавливали из камня и дерева. Кроме этого крупнозернистые бобы засыпали в специальную медную или латунную кофеварку, которую называлась ибрик.

Когда кофе попал в Европу, уже использовались мельницы для специй. К середине 1800-х годов различные кофемолки были замечены почти в каждом доме Европы и Америки. В большинстве ручка для помола находилась сверху коробки, которая устанавливалась внутри чашеобразной емкости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европа может остаться без кофе

С развитием технического прогресса появились электрические кофемолки с роторными ножами, которые почти вытеснили ручные мельницы. Принцип работы этих приборов - разбивание зерен ножами, которые вращаются с большой скоростью.

Интересные факты о кофе:

- В 1657 году в Британии кофе рекламировали в качестве лекарства от подагры.

- с 1850 года ручная кофемолка стала незаменимым атрибутом на кухне в США для среднего класса населения.

- Перед обжариванием некоторых сортов кофе их зеленые зерна хранятся несколько лет для улучшения вкуса.

- Первые кофейни появились на Ближнем Востоке.

- Кофе - самый популярный напиток в мире. Ежегодно его выпивают около 400 млрд чашек.

Исследования показали, что чашка крепкого кофе за пол часа до спортивных занятий способствует сжиганию жира.