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четверг, 25 марта 2021 06:30

Звонки из-за границы не решат проблемы Украины

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"Шура, не делайте из еды культа!" Эти слова литературного героя Остапа Бендера можно адресовать страстям вокруг возможного звонка президента США Джозефа Байдена коллеге Владимиру Зеленскому.

У кого-то может сложиться впечатление, что именно от этого звонка зависят украинско-американские отношения. Кто-то предпочитает видеть в задержке разговора определенное воспитание Зеленского со стороны Белого дома. Третьи говорят, что Байден избегает контактов с Украиной из-за неприятного опыта. Но действительно ли критично, что президенты до сих пор не переговорили?

Звонок Байдена Зеленскому стал бы определенным символом готовности новой американской администрации к сотрудничеству с руководством Украины. Но отнюдь не его гарантией. Отношения с США будут формировать реальные успехи или неудачи Киева в важных для партнеров вопросах. Борьба с коррупцией, судебная реформа, улучшение инвестиционного климата, противостояние российскому влиянию внутри страны и прочее. Список не меняется много лет.

При администрации Барака Обамы Байден кучу времени провел в телефонных разговорах с тогдашним президентом Петром Порошенко. Уговаривал его проводить реформы. Получил орден Свободы, а не то, о чем просил. Излишне упоминать, что получил от телефонного разговора с Зеленским бывший президент США Дональд Трамп (в июле 2019-го просил Зеленского проверить энергетическую компанию "Бурисма", где в совете директоров был сын Байдена - Хантер. Американские парламентарии инициировали поэтому расследование, чтобы запустить процедуру импичмента. - ГПУ).

Хорошо, если Байден позвонит Зеленскому в ближайшие дни, чтобы побудить к важным действиям или сдвигам. Не беда, если сделает это через несколько месяцев и поздравит украинского президента с уже осуществленным и без "побуждения". Стратегические проблемы Украины решают не звонки из-за границы. И не благодаря им налаживают отношения со Штатами.

Автор: Анатолий МАРЦИНОВСКИЙ
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Дата
25
марта

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