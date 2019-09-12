Жуков в Харьков не вернется

Харьковский окружной административный суд 5 сентября отменил решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в маршала Георгия Жукова.

В 2016 году во время выполнения закона о декоммунизации проспект маршала Жукова переименовали в честь советского генерала-правозащитника Петра Григоренко. 8 мая этого года на сайте Харьковского горсовета зарегистрировали электронную петицию с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала. Городской голова Геннадий Кернес поддержал идею. 19 июня горсовет вернул советское название. Кернес подписал постановление.

За распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима представителю власти грозит лишение свободы на 5-10 лет.

— Кернес собирался мобилизовать электорат перед выборами (баллотировался на парламентских в списке партии "Оппозиционный блок". - ГПУ), - говорит координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин, 44 года. — Но когда начал проигрывать суды, понял, что тема отыграна. Теперь будет искать другой повод, чтобы сплотить сторонников. Жуков больше в Харьков не вернется, это противозаконно.