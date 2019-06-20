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пятница, 21 июня 2019 07:25

Зеленский движется по построенной Порошенко колее

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Визиты во Францию и Германию стали на этой неделе дипломатическим дебютом президента Владимира Зеленского.

И хотя это была не первая его зарубежная поездка в президентском статусе, посещение Брюсселя в начале месяца напоминало больше формальную декларацию неизменности европейского курса. Тогда как в Париже и Берлине состоялось личное знакомство с реальными мировыми лидерами и обсуждение критически важных для Украины вопросов. Прежде всего касающихся войны с Россией.

До сих пор многим трудно было представить вчерашнего артиста на переговорах или совместной пресс-конференции с французским президентом Макроном или канцлером Германии Меркель - однако на практике ничего страшного не произошло. По крайней мере, во время публичной части визитов. Зеленский в целом справился. Отсутствие опыта было заметно, однако так же - и тщательная подготовка.

В то же время визиты обозначили вызовы для нового президента, значительно серьезную надлежащую подготовку пресс-конференции или речей.

Прежде всего, в Париже и Берлине Зеленский не мог не почувствовать стремления партнеров к скорейшему улучшению отношений с Россией. В унисон звучали заявления Макрона и Меркель о необходимости отмены санкций против российской делегации в Совете Европы. Как и раньше, единственно возможным рецептом завершения войны там рассматривается выполнение минских договоренностей.

Для Киева наоборот - появилась возможность переформатировать те договоренности в свою пользу, по крайней мере изменив алгоритм их выполнения и уменьшив очевидные угрозы. Прежде всего это касается политической части договоренностей. Фактически прописанный там мир на условиях России ведет к созданию на оккупированных ныне территориях контролируемой Кремлем пророссийской автономии, которая будет иметь влияние на остальную Украину.

К сожалению, парижско-берлинская риторика Зеленского мало отличалась в этом от заявлений предыдущего президента. Сложилось впечатление, что он решил двигаться построенным Порошенко путем.

По крайней мере, публично новый президент и слова не сказал о необходимости пересмотра политической части договоренностей, алгоритма или временных рамок их выполнения. Речь идет о выборах на оккупированных территориях, об амнистии для боевиков, различных элементах так называемого особого статуса и взятом Порошенко обязательстве закрепить все это в Конституции.

Критически важно было бы обозначить позицию Киева в этом во время первого контакта с лидерами стран-участниц нормандского формата. К тому же для Зеленского это проще. Во-первых, он не является соавтором угрожающих договоренностей и не раздавал персональных обещаний западным лидерам. Во-вторых, слишком много произошло после января 2015 года, с тех пор как минский "протокол мероприятий" подписали. Например, как можно говорить о выборах на оккупированных территориях вскоре после прекращения огня, если Россия официально раздает там свое гражданство? Одно только это позволяет Киеву существенно откорректировать свои обязательства в политической части договоренностей.

Зеленский должен также понимать: желание западных тяжеловесов скорейшего выполнения "Минска" и отмены экономических санкций против России скорее всего трансформируется в существенное давление после парламентских выборов. Чем больше будет у нынешнего президента политического влияния и возможностей продвигать свои инициативы - тем крепче будут на него давить.

И тем важнее с самого начала обозначить "красные линии", которые Киев не переступит. Или условия, при которых постепенно могут осуществляться шаги в направлении обещанного Порошенко - если у новой власти нет собственных идей относительно механизмов урегулирования конфликта.

Автор: Анатолий Марциновский
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Дата
21
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