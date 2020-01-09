Заставить большинство украинцев хотеть обратно в Советский Союз — невозможно

51% украинцев считают, что лучшей гарантией безопасности для Украины было бы вступление в НАТО. Внеблоковый статус поддерживают 26%. Таковы результаты опроса, который провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр Разумкова в декабре.

За вступление в Евросоюз — 64% украинцев. В декабре 2014-го таких было 57%.

"С началом войны с Россией стали расти лояльность к НАТО и ЕС, запрос на язык и все украинское. Украинцы стали лучше относиться к ранее заклейменным национальным личностям и событиям. Сформировалось высокое доверие к армии и волонтерам, — пишет политолог 42-летний Михаил Басараб в фейсбуке.

— Имеем около 20-25 процентов людей с советскими и пророссийскими установками. И 65-70 процентов — с патриотическими и прозападными. Кремлевская пропаганда не смогла сломать этот ценностный баланс в общественных настроениях украинцев. Хоть очень старались.

На президентских выборах за Владимира Зеленского голосовали как те, кто за ЕС, так и те, кто за СССР. Баланс патриотов и ватников остается неизменным.

Сломить украинское массовое сознание через колено и заставить большинство хотеть обратно в Советский Союз — невозможно. Единственный выход — увеличить количество тех, кто будет за "какая разница". Это короткая дорога в голодный и серый "русский мир". Те, кому нет разницы, запросто смирятся с унижением и поражением".