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За что бьют россиян

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"Это все напоминает народное гуляние, - комментирует диктор российского телеканала в прямом эфире протесты в Москве. - Никто не бунтует, не собирается что-то крушить. Все улыбаются. Не понимаю, почему к нам такая агрессия?"

Во время недавних протестов власть России вывела на улицы городов огромное количество полицейских и росгвардейцев. Говорят, что опасались захвата зданий и терактов. Но на самом деле Кремль решил показать свой силовой ресурс. Поэтому "космонавтов" в некоторых городах было больше, чем протестующих.

"Я был в воскресенье в центре, - пишет сын в мессенджере. Живет в Москве семь лет, работает тренером по йоге. - Там такие границы, такая техника для разгона, что мама не горюй. Специальные автозаки, заградительные машины. ОМОН пригнали из соседних областей и с утра выставили на холод. Они замерзшие и злые на москвичей. Я чуть прошел. Собаки, кордон, омоновцы в несколько рядов, менты, КПП, чтобы перейти улицу. И это далеко от митинга. ОМОН даже на окраинах Москвы стоял".

В РФ - более 900 тыс. полицейских и около 400 тыс. росгвардейцев. В целом же силовиков в стране - почти 2,7 млн. И они будут служить власти, пока она им платит. Год тому назад премьер Михаил Мишустин установил сотрудникам МВД и Росгвардии ежемесячную надбавку в размере должностного оклада "за сложность выполняемых задач". Потому что полицейские в столице жаловались: мол, как можно прожить на 40 тыс. руб. - более 14 тыс. Грн. Надбавка касается преимущественно тех, кто служит в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Для многих молодых людей в силовых структурах это единственная хорошо оплачиваемая работа, особенно в регионах. Наличие огромных природных ресурсов в стране дает преимущество режиму. Он может содержать целые армии "космонавтов". Прокуроры, полицейские и росгвардейцы зарабатывают в среднем в три раза больше, чем рядовой житель страны, по статистике. Призывы митингующих к силовикам "поддержать народ" выглядят наивными.

Поэтому россияне ищут ответ на вопрос, за что их бьют. За "Крымнаш", Донбасс, Грузию, Сирию. Пока они все это одобряли, власть воспитала мощный аппарат насилия против своих граждан. И бить их будет, пока они этого не поймут.

Автор: Александр ГУНЬКО
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Дата
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