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четверг, 25 марта 2021 07:30

Вымирание украинцев - главный риск для экономики

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За 10 лет рождаемость в Украине снизилась на 40%. Нас уже не 52, а 37 млн. Вымирание украинцев - главный риск для экономики.

Меньше детей - меньше людей. Значит - и спроса, создаваемого продукта, потребления. Отсутствие демографической политики - путь к экономическому застою.

Семья тратит на воспитание ребенка до 18 лет в среднем $ 80 тыс. Такие данные Украинского института будущего. Государство дополнительно вкладывает в образование еще около $ 20 тыс. Падение рождаемости с 500 тыс. в год до 293 тыс. снижает вклад в экономику следующих 10 лет на $ 9-11 млрд. Через 20 лет стоит ожидать минус 10 млн человек. Это $30 млрд недополученного валового внутреннего продукта в 2030-м.

До 2050-го почти треть населения Украины будет старше 60 лет. Соответствующей станет производительность труда, структура доходов и спроса.

Внутренний спрос на товары и услуги - основной стимул экономического роста в Украине. Почти 92% доходов семьи с детьми тратят на потребительские расходы. Это серьезная база для наполнения бюджета. До достижения совершеннолетия семья с одним ребенком платит государству 340 тыс. грн налога на добавленную стоимость, с двумя - более 500 тыс. грн.

Сегодня мотивации заводить детей у молодежи нет. Откладывание рождения ребенка на год приводит к увеличению доходов на 9%, а ставки заработной платы на 3%.

Государственная политика отсутствует. Слабая поддержка малообеспеченных семей не исправляет ситуацию. Нужно стимулировать рождаемость через помощь родителям с нянями, садиками, медициной и образованием. Ребенок создает базу для экономики более $ 100 тыс. первые 18 лет жизни и более $ 30 тыс. налогов. Почему бы на эту сумму не сделать пакет помощи родителям для воспитания детей? А по достижению совершеннолетия человек уже сможет создавать продукт для экономики и общество вернет все блага, созданные для него.

Автор: Анатолий АМЕЛИН, экономист
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