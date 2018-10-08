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вторник, 09 октября 2018 07:20

Впервые представитель администрации США сказал, что россияне — преступники

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Министерство юстиции США предъявило обвинения семи гражданам России, которых считает сотрудниками Главного разведывательного управления РФ. Это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин.

Их подозревают в хакерских атаках на Всемирное антидопинговое агентство, Международную федерацию футбола, Спортивный арбитражный суд. А также на японо-американську компанию "Вестингауз электрик", которая поставляет ядерное топливо в Украину. Целью была кража личных данных и отмывание денег.

Трем из семи фигурантов дела — Ермакову, Бадину и Малышеву — раньше уже выдвигали обвинение в хакерских атаках во время российского вмешательства в американские выборы.

— Эти семеро несут ответственность за похищение и обнародование конфиденциальной и чувствительной информации, изменение общественного мнения в пользу РФ, — заявляет прокурор западного округа штата Пенсильвания Скотт Бреди. — Жертвами атак российских преступников стали сотни лиц. Среди них почти 250 спортсменов из 30 стран. А также 35 антидопинговых федераций.

— Атаки осуществляли в стратегических интересах российского правительства, — говорит помощник генерального прокурора США 47-летний Джон Демерс.

За несколько часов до заявления американцев правительства Великобритании и Нидерландов обвинили российскую военную разведку в попытках кибератак.

Одновременно со Штатами претензии к РФ выразило правительство Канады.

— Мы являемся свидетелями нового этапа, когда вещи начинают называть своими именами, — говорит эксперт по международным отношениям и безопасности Алексей Куропятник, 58 лет.

— Впервые представитель юстиции США сказал, что россияне — преступники. Прозвучала важная фраза, что их действия поддержаны государством на наивысшем уровне. Еще никогда так откровенно и четко американская администрация не называла руководство РФ преступниками. Наступил другой этап отношений на политическом уровне.

Одновременные заявления Соединенных Штатов, Канады и Нидерландов свидетельствуют о том, что западное сообщество действует единодушно.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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Дата
09
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