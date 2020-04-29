Вместо Укроборонпрома хотят создать шесть корпораций

"Укроборонпром должен быть ликвидирован, — пишет в фейсбуке заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем, 38 лет. — Львиная доля государственных оборонных предприятий неконкурентоспособна. Концерн напоминает монстра, цель которого — контролировать продажу оружейных складов времен СССР. Цель реформы — создать вместо него шесть корпораций, специализирующихся на ракето - и авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте".

В состав Госконцерна входят 10 конструкторских бюро. На его 116 предприятиях работают почти 80 тысяч рабочих.

— Эффективно управлять столькими частями концерна невозможно, — говорит Роман Бондарь, глава Офиса трансформации Укроборонпрома. — В течение двух лет он будет выполнять роль центра управления полетами для изменений. Нужно оздоровить проблемные активы, продать избыточное имущество. На создание корпораций потратим более двух лет. Если парламент примет необходимое законодательство — шесть-девять месяцев. 38 предприятий станут ядром отраслевых холдингов. 50 - пройдут процедуру оздоровления. Еще 28 компаний выведут из структуры концерна.

— Каждая новая команда во главе концерна анонсирует изменения. Создание холдинговой компании вместо него может стать действенным. И эта стратегия реформирования еще не утверждена, — говорит эксперт из вооружения Сергей Згурец, 52 года.

— Следует учитывать, что наша оборонная промышленность остается единственным неподеленным куском государственной собственности. Она очень интересует олигархов. Поэтому реформу надо проводить осторожно, сведя к минимуму коррупционные риски.

Сейчас концерн пытается сохранить свое существование, избавляясь от самых убыточных предприятий. Однако среди них есть включенные в важные циклы производства. Если Укроборонпром это не учтет, можем потерять некоторые образцы вооружения. Например, завод "Кварсит" в Константиновке на Донетчине имеет 11 миллионов гривен долгов по зарплате. Но изготавливает детали для ракет. Его надо реанимировать, а не сокращать.