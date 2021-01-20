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четверг, 21 января 2021 06:06

Власть провалила подготовку к вакцинации

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Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" 30 декабря прошлого года заключило договор о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины "Коронавак" компании "Синовак Биотек". За китайскую вакцину будем платить $18 за дозу. Если бы переговоры с поставщиками начали вовремя, получили бы более качественную по более низкой цене. И уже начали бы вакцинацию, считает исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" 36-летняя Инна Иваненко:

— Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" вело переговоры с несколькими поставщиками. Подало предложения Минздраву. То в ручном режиме выбрало поставщика. Не объяснило обоснованно, почему так произошло. Украина покупает вакцину, которая еще не прошла третью фазу клинических исследований. Появляются данные из Бразилии, где ее испытывают. Что ее эффективность на уровне 50 процентов. Если конечный показатель будет меньше 70, покупку отменят, по договору. Вакцина "Пфайзер" стоит примерно столько же.

Другие страны заключают договоренности с несколькими производителями.

— Чтобы дать доступ к вакцине большему количеству населения. Нынешние мощности не смогут обеспечить весь мир сразу. Украина могла купить вакцину индийского производителя за 3 доллара, а не 18. Мы сейчас имеем один сомнительный и дорогостоящий контракт.

Компания "Синовак Биотек" согласилась поставлять вакцину только через Харьковскую фирму-посредника "Лекхим", говорят в Минздраве. Почкму?

- Во времена министра Раисы Богатыревой (в 2012-2014 годах возглавляла МОН. - ГПУ) лекарства покупали через фирмы-прокладки. Мы не знаем, за сколько "Лекхим" покупает вакцину у производителя. Видим лишь сумму в 18 долларов, за которую продает Украине. Думаю, накручивает процент и так зарабатывает. Недавно "Лекхим" заявил, что планирует приобрести у "Синовак Биотек" еще около трех миллионов доз. Потом будет предлагать крупным производствам по коммерческой цене, чтобы те вакцинировали своих рабочих.

Вся кампания по подготовке Украины к вакцинации — провал. Минздрав в лице министра Максима Степанова пытается вернуть влияние на закупку лекарств. Степанов говорил, что с мая ведет переговоры с разными производителями. Если бы это была правда, уже вакцинировали бы граждан. Вся Европа вакцинируется.

Когда большинство украинцев будет иметь такую возможность?

- Государство должно заботиться, чтобы оно было доступно. Люди, которые не относятся к группам риска, тоже должны делать прививки. Вряд ли это произойдет в этом году. Вакцина должна пройти регистрацию перед появлением в аптеках и частных медицинских учреждениях. Сейчас только российская "Спутник V" подала документы в Украине. Мы неинтересны крупным производителям.

Российская вакцина может получить регистрацию в Украине?

— Руководителем Государственного экспертного центра, который за это отвечает, назначили ставленника министра здравоохранения Михаила Бабенко. Не исключаю регистрацию в ручном режиме.

Вакцинация украинцев начнется в первом квартале этого года, сказал Степанов. Речь о 700 тысячах доз от "Синовак Биотек". Успеем?

- Украина не готова начинать. 24 декабря Минздрав обнародовал так называемую дорожную карту вакцинации. План нечеткий, написан широкими мазками. Нет дат.

Есть ли мощности для хранения вакцины? Некоторые нуждаются в холодовом режиме. Есть ли транспорт для перевозки в регионы? Что делать департаментам здравоохранения, когда вакцина приедет? Где хранить, как организовывать массовую вакцинацию, где ее проводить? Другие государства строят для этого специальные павильоны, переоборудуют старые аэропорты и стадионы. В январе Минздрав только начал создавать учебные программы для медперсонала.

Какие будут этапы?

- В первую очередь будут вакцинировать медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусом. Пожилых людей в интернатных учреждениях, военных.

Второй этап: медики, которые лечат других больных, люди в возрасте от 80 лет, социальные работники.

Позже — люди от 65 лет и с хроническими заболеваниями.

55 процентов украинцев готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, 40 — нет, свидетельствовал опрос группы "Рейтинг" в конце ноября прошлого года.

- Министерство должно было развернуть информационную кампанию для населения. Объяснять, что такое вакцинация, почему нужна. Этого нет.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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