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четверг, 01 апреля 2021 07:05

Власть боится улицы

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Руководители государства боятся улицы. Только так можно объяснить беспрецедентное внимание к разбитым стеклам и порисованным дверям Офиса президента (речь идет о протесте 20 марта в поддержку активиста Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам и трем месяцам тюрьмы. Сторонники считают дело политически мотивированным. - ГПУ).

Они не боятся российских танков, финансового кризиса, вспышки эпидемии, плохой репутации. Потому что в российские танки и неуступчивость западных кредиторов не верят. Зато верят, что клиника для госслужащих "Феофания" и телевидение спасут здоровье и рейтинг.

Они боятся улицы, потому что не понимают, как от нее спастись. Знают, как купить жадных, заморочить глупых, запугать трусов. Но не знают, что делать с теми, кто не жадный, не дурак и не трус. Пусть даже таких мало.

Для людей на печерских холмах у меня есть два совета, как спастись от улицы.

Перезагрузите судебную систему. Для этого есть все возможности. Соберите новый Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей из добропорядочных проверенных людей. Удалите нечестных судей. Сейчас о каждом есть сведения в открытых источниках. Вам будут благодарны не только те, кто бил ваши стекла, а миллионы. Вы сами обезопасите себя от того, что назначенные вами недобросовестные судьи посадят вас после смены власти. Когда-нибудь она изменится.

Резко увеличьте экономическую свободу. Уберите постсоветские ограничения, которые загоняют нас на последнее место в Европе и 127-е место в мире. Тогда миллионы людей пойдут интенсивно работать, потому что откроются возможности - не в Польше или Германии, а здесь. Будет больше налогов - значит, высокие пенсии, зарплаты бюджетникам, расходы на здравоохранение, образование и оборону. Вы сделаете счастливыми десятки миллионов людей. Может, даже второй президентский срок станет реальностью.

А пока нет свободы и правосудия, ваш страх улицы обоснован. Голодные и обманутые люди, которым нечего терять, которые понимают ежедневную угрозу оказаться за решеткой без вины, доказательств и процедур, в конце разобьют вам все стекла и порисуют все стены.

Автор: Валерий ПЕКАР, соучредитель гражданской платформы "Новая страна"
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Сейчас вы читаете новость «Власть боится улицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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01
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