Вес Коломойского тает

"4 февраля после почти шести лет суда Стокгольмский арбитраж отказал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Они хотели взыскать с Украины более 6 млрд долларов, - пишет в фейсбуке министр юстиции Денис Малюська, 39 лет. - В 2015-ом три их кипрские оффшорные компании обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал с иском к государству. Суд признал отсутствие своей юрисдикции. Коломойский и Боголюбов получили ноль долларов".

Основаниями истцы указывали отбор из газохранилищ Нафтогаза голубого топлива, которое принадлежало Укрнафте для нужд населения по заниженной цене или бесплатно. Жаловались на повышение платы за пользование недрами для добычи газа и снижения кворума для проведения общего собрания в акционерных обществах.

Нафтогаз владеет 50% + одной акцией Укрнафты. Компаниям Коломойского и Боголюбова принадлежат почти 42%. В 2015 году государство взяло под контроль управление и распределение прибыли добывающих компаний. Верховная Рада разрешила проводить собрание акционеров при кворуме 50% + одна акция - до тех пор он должен был составлять не менее 60% + одна акция. Это ограничило частным акционерам Укрнафты возможность управлять компанией. Ранее они блокировали собрание акционеров.

- Это решение Стокгольмского арбитража важно для Украины. Во-первых, государство не должно платить деньги людям, которые ограбили ее и пытались сделать это еще раз, - говорит экономист 48-летний Андрей Новак.

- Не платить каких-либо компенсаций Коломойскому и Боголюбову требует Международный валютный фонд. Неофициально, но не раз это озвучивали нашей власти. Потому что получалось бы, что мы сливаем в карманы олигархов финансовую помощь партнеров. Поэтому еще одна преграда на пути к сотрудничеству с МВФ исчезла.

Экономическое влияние Игоря Коломойского в стране уменьшается. Его политический вес тает. Имеет группу из 40-50 депутатов в парламенте. Но это не тот ресурс, чтобы единолично влиять на государственные процессы.