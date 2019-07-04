"Вернулся домой с четким заданием - изменить политический климат и закончить войну"

Народным депутатом от 194-го избирательного округа может стать 29-летний Дмитрий Кухарчук. Бывший боевой офицер, ныне - общественный деятель, глава Черкасского отделения "Национального корпуса", частный предприниматель.

Дмитрий имеет высшее философское и экономическое образование, воинское звание лейтенанта Нацгвардии. Заявил о себе как амбициозный борец за судьбу страны. Ни дня не занимал властных должностей, но для города сделал много.

В 2014-м добровольцем ушел в батальон, а затем - полк "Азов". На Донбассе отслужил полтора года. Участвовал в освобождении Марьинки, Иловайской и Широкинской операциях. Получил боевые награды.

- Когда мы только приехали в "Азов", мечтали скорее попасть на фронт, - вспоминает Дмитрий Кухарчук. - Хотели освободить населенные пункты. Не было понимания, что это полномасштабная война, которая затянется на годы. Думали, за пару недель весь Донбасс будет украинским.

По возвращении в Черкассы Дмитрий присоединился к общественной жизни. Основал организацию "Гражданский корпус Азов". Впоследствии собрал команду единомышленников, братьев, волонтеров и создал областную ячейку партии "Национальный корпус".

- Я вернулся домой с четким заданием - изменить внутриполитический климат и закончить войну. Когда хоронил своих собратьев, понял: то, что происходит в украинской политике, влияет на ситуацию на Донбассе, - говорит Кухарчук.

Он с командой создал в Черкассах социальный спортивный зал имени Сергея Амброса. Это общественный активист из Черкасс, боец полка "Азов". Погиб в 2015 году от ранений во время войны на Донбассе, посмертно награжден орденом "За мужество" III степени. Кухарчук открыл бесплатное молодежное пространство "Амброс Хаб" и воплотил ряд других общественно важных инициатив.

Разработали программу "Город будущего", которая предусматривает изменения в инфраструктуре Черкасс. Прежде всего, проблемы дорог.

- Странно, что в XXI веке в центре Европы нам приходится мечтать о нормальных дорогах, - говорит Дмитрий Кухарчук. - Но пока другие критикуют - мы делаем, маленькими шагами, но большими усилиями. Выбиваем средства из бюджета, следим за качеством исполнения. И хотя результат не всегда такой, как ожидали, не останавливаемся. Одним из первых моих шагов в Верховной Раде будет закон о персональной ответственности - и подрядных организаций, осуществляющих ремонт, и органов городской власти, которые часто имеют на этом процент.

В программе Кухарчука - совершенствование транспортной реформы. Ее считают одной из своих приоритетных политических задач.

- Сейчас коммунальное предприятие "Черкассыэлектротранс" убыточно. Постараемся это исправить, чтобы троллейбусный парк не просил деньги на льготников, а мог самостоятельно их зарабатывать. Можем сделать так, что люди старшего возраста будут ездить бесплатно и в маршрутках. Планируем расширение и полное обновление троллейбусного парка, установим новые системы и кондиционеры. Сделаем транспорт комфортным для жителей Черкасс, - говорит Дмитрий Кухарчук.

Он идет на выборы самовыдвиженцем.