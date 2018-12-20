Ватикан признал Православную церковь Украины

"39-летний митрополит Епифаний избран предстоятелем Православной церкви Украины на Объединительном соборе 15 декабря. Он будет носить титул митрополита Киевского и всей Украины", — сообщил официальный портал новостей Ватикана 17 декабря.

"Ватикан признал новосозданную украинскую церковь, — пишет в "Фейсбуке" архиепископ 41-летний Евстратий Зоря. — Новость весьма болезненная для Московской патриархии. И очень важная для всего христианского мира.

Между католической и православной церковью отсутствует евхаристийное единство (возможность общего служения. — ГПУ). Католическая церковь не осуществляет какой-либо церковный акт признания новой автокефалии. Но распространение этой новости — сигнал для всех, кто еще имеет сомнения: дипломатия Вселенского патриархата победила московские потуги.

У церквей, которые до сих пор не определились с признанием нашей автокефалии, появился весомый аргумент — сделать это сразу после вручения томоса (событие состоится 6 января 2019-го в Стамбуле. — ГПУ)".