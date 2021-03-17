Вакцинироваться от коронавируса безопасно

Пока украинцы ожесточенно спорят, безопасно ли вакцинироваться от коронавируса, в США сделали уже 88 млн прививок.

С 1990 года в Штатах работает государственная система сбора информации о побочных реакциях после вакцинации. Организации, предоставляющие населению услуги по вакцинации, обязаны вносить в нее все случаи тяжелых побочных реакций и смертей. Даже тогда, когда они не связаны с вакцинацией.

Например, получил 100-летний мужчина прививку, а через несколько дней умер от сердечного приступа. Дело в свои руки берут центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по продовольствию и медикаментам. Их медицинские специалисты проводят расследование. Анализируют результаты вскрытия, медицинскую историю каждого пациента, чтобы понять, существует ли связь между вакцинированием и смертью.

С 14 декабря до 1 марта в США сделали 72 млн прививок. За этот период внесли отчеты о 1381 смерти, наступившей вскоре после вакцинации. Это 0,0018% количества прививок. Тщательное расследование не выявило доказательств того, что вакцинация связана с этими смертями. Между тем количество летальных исходов в США от коронавируса перевалило за 524 тыс. Статистика красноречивее слов.