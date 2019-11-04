В реальности Зеленского нет Москвы

- Отвод украинских войск - лишь промежуточный этап. Далее должна быть узаконена "народная милиция" на Донбассе. Отдельное судопроизводство. Прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. После этого Украина будет иметь символический суверенитет над Донбассом. Большего от Минских соглашений Киев не получит, - говорит 49-летний Алексей Чеснаков 7 октября. Это российский политолог, приближенный к Владиславу Суркову, который занимается в Кремле украинским направлением.

Контроль за рубежом Москва намерена передавать своим марионеткам, но не Украине.

Интервью россиян нужно читать, чтобы не впадать в иллюзии. Они более реалистичны, чем заявления украинской власти. Президент Владимир Зеленский говорит о трех этапах войны: прекращение огня, примирения людей, реинтеграция. Но в его описании реальности нет России. Он исходит из того, что речь идет о гражданском противостоянии, в котором Москва выполняет роль посредника. Слова президента теряют смысл, что Украина - жертва вторжения, а не регионального сепаратизма.

Предположим, украинское руководство на самом деле все понимает. Что все шаги власти - попытка выставить Россию агрессором. Доказать Западу, что Москва не заинтересована в урегулировании. И в рамках этой переговорной попытки - вернуть домой максимум пленных и политзаключенных.

Но почему в Киеве уверены, что в Кремле не просчитали такую ​​возможность? Что делать, когда окажется, что политика кота Леопольда не работает? Что Москва не идет на уступки и воспринимает переговоры только как обсуждение условий сдачи?

Как Киев будет выходить из переговоров, сохраняя себя в Минском процессе? К нему привязаны санкции против российской экономики, которые западные страны давно хотели бы обнулить.

Почему Банковая убеждена, что ей удастся проскочить в игольное ушко? Кто обещал ей в Европе, что хуже не будет?

Что будет делать Киев с Донбассом в случае провала переговоров? Окружит стеной? Но это не усилит украинскую устойчивость. Донбасс - инструмент расшатывания Украины. Москва будет экспортировать его в другие области.

Заявления россиян не оставляют никакого пространства для иллюзий. А заявления украинской власти не имеют ничего общего с реальностью. Напоминают попытки блефа с целью ввести противника в заблуждение. Но почему кто-то уверен, что Киеву удастся встать из-за карточного стола без потерь?