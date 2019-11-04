В реальности Зеленского нет Москвы

 
Ексклюзивы
1/5
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 1602
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
11 Просмотров: 3402
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1179
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 648
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 3150
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 711
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6579
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1476
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 810
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 162
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 648
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 621
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3312
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1953
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 297
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 06:10

В реальности Зеленского нет Москвы

  Комментировать

- Отвод украинских войск - лишь промежуточный этап. Далее должна быть узаконена "народная милиция" на Донбассе. Отдельное судопроизводство. Прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. После этого Украина будет иметь символический суверенитет над Донбассом. Большего от Минских соглашений Киев не получит, - говорит 49-летний Алексей Чеснаков 7 октября. Это российский политолог, приближенный к Владиславу Суркову, который занимается в Кремле украинским направлением.

Контроль за рубежом Москва намерена передавать своим марионеткам, но не Украине.

Интервью россиян нужно читать, чтобы не впадать в иллюзии. Они более реалистичны, чем заявления украинской власти. Президент Владимир Зеленский говорит о трех этапах войны: прекращение огня, примирения людей, реинтеграция. Но в его описании реальности нет России. Он исходит из того, что речь идет о гражданском противостоянии, в котором Москва выполняет роль посредника. Слова президента теряют смысл, что Украина - жертва вторжения, а не регионального сепаратизма.

Предположим, украинское руководство на самом деле все понимает. Что все шаги власти - попытка выставить Россию агрессором. Доказать Западу, что Москва не заинтересована в урегулировании. И в рамках этой переговорной попытки - вернуть домой максимум пленных и политзаключенных.

Но почему в Киеве уверены, что в Кремле не просчитали такую ​​возможность? Что делать, когда окажется, что политика кота Леопольда не работает? Что Москва не идет на уступки и воспринимает переговоры только как обсуждение условий сдачи?

Как Киев будет выходить из переговоров, сохраняя себя в Минском процессе? К нему привязаны санкции против российской экономики, которые западные страны давно хотели бы обнулить.

Почему Банковая убеждена, что ей удастся проскочить в игольное ушко? Кто обещал ей в Европе, что хуже не будет?

Что будет делать Киев с Донбассом в случае провала переговоров? Окружит стеной? Но это не усилит украинскую устойчивость. Донбасс - инструмент расшатывания Украины. Москва будет экспортировать его в другие области.

Заявления россиян не оставляют никакого пространства для иллюзий. А заявления украинской власти не имеют ничего общего с реальностью. Напоминают попытки блефа с целью ввести противника в заблуждение. Но почему кто-то уверен, что Киеву удастся встать из-за карточного стола без потерь?

Автор: Павел КАЗАРИН, публицист
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В реальности Зеленского нет Москвы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе 1 Просмотров: 19944
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 15705
31-летняя женщина повесилась на детской площадке
31-летняя женщина повесилась на детской площадке Просмотров: 13203
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 Просмотров: 11223
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 9027
Комментарии
Россия изменится, когда люди осознают себя обворованными
Россия изменится, когда люди осознают себя обворованными
В Великобритании пройдут первые за 96 лет досрочные выборы
В Великобритании пройдут первые за 96 лет досрочные выборы Просмотров: 36
"Имеем крепкую позицию. Уступать россиянам сейчас - преступление"
"Имеем крепкую позицию. Уступать россиянам сейчас - преступление" Просмотров: 243
В тени находится 200 миллиардов гривен зарплат
В тени находится 200 миллиардов гривен зарплат Просмотров: 81
"Успех в Сирии даст России ресурсы и вдохновение для войны с Украиной"
"Успех в Сирии даст России ресурсы и вдохновение для войны с Украиной" Просмотров: 252
Больше всего комментируют
13
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
11
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Богдан подрался с Бакановым
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Голосов: 676
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua