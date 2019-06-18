В Молдове завершился период двоевластия

14 июня правительство Молдовы, образованное Демократической партией в 2016 году, ушло в отставку. Передало власть коалиции под руководством Майи Санду. Председатель Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну через Приднестровье. Впоследствии из Киева вылетел в Лондон.

На следующий день конституционный суд страны отменил решение о роспуске парламента и непризнании правительства на чрезвычайном заседании. Заседание длилось 5 мин.

Депутаты парламента создали две следственные комиссии: расследование попытки совершения Демпартией через Конституционный суд и Генпрокуратуру путча и по анализу приватизации публичной собственности, начиная с 2013 года.

Политический кризис в Молдове начался после выборов в феврале. Социалистическая партия, симпатизирующая России, получила 35 мандатов из 101. Проевропейский блок АКУМ получил 26 мест. Демократическая партия — 30. До недавнего времени ее выдвиженцы возглавляли правительство, парламент, все центральные органы. Партия социалисты и АКУМ объединились в коалицию 8 июня — за день до окончания отведенного законом срока. Выбрали правительство, премьер-министра Майю Санду. Однако конституционный суд признал новый парламент нелегитимным. Якобы тот не создал коалицию вовремя. Суд призвал президента Игоря Додона, лидера социалистов, распустить парламент. После отказа передал полномочия президента исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. В стране фактически установилось двоевластие.

"Власть в стране захватил олигарх. Его сила неформальная, кулуарная, порой полукриминальная. Собственные телеканалы передают нужную картинку, — пишет журналист 32-летний Антон Семиженко в "Фейсбуке".

— С намерением свергнуть ненавистного олигарха в парламенте образуется неожиданная коалиция из партий пророссийской и прозападной. Формирует правительство. Но старые отказываются уходить. Надеются на возможное применение силы. Новые — на поддержку мира, — говорит эксперт по международным отношениям 80-летний Евгений Петренко. — И все ключевые страны их признают. В решающий момент под офисом олигарха останавливается джип посла США. Вечером Плахотнюк убегает из страны. Протесты сворачивает, свое правительство отпускает в отставку".

Эта попытка движения вперед не произошла бы без внешнего воздействия. США, ЕС и Россия договорились между собой и урегулировали кризис,

Плахотнюк заигрался во властителя. Процесс обновления власти должен был начаться еще в 2014-м, когда депутат Илан Шор украл миллиард долларов со счетов трех молдавских банков. Для такой страны это астрономическая сумма. Этот бумеранг должен вернуться. Это дело задело нескольких известных политиков. Экс-премьер Влад Филат уже в тюрьме.