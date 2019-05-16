Средняя заработная плата в Украине $390 - более 10 тыс. грн. Почти исторический максимум. Подобный уровень был в 2007 и 2013 годах, свидетельствуют данные Госкомстата.

Удивляет популярность в стране тезиса "хуже не будет". Дважды становилось. В 2008-м и 2015-м зарплата скатывалась до минимального уровня - менее $200.

Рост доходов в 2007 году вызвал резкий приток иностранного капитала в Украину. Банковские группы покупали украинские финансовые учреждения, кредитовали все, что движется. Экономика рванула вверх, вместе с ней и зарплаты. Но это был рост доходов в кредит. Их получал преимущественно частный сектор. Еще одна особенность - фиксированный курс валют. Когда приток капитала сменился оттоком, а курс упал, сказка закончилась.

Второй пик - 2013 год. Те "славные времена Януковича". Долларовые доходы росли. Хотя экономика перестала это делать еще в 2011-м. Вот это был настоящий рост в кредит. Но брал их уже не частный сектор, а государство. Высокий уровень доходов граждан в долларах объяснялся фиксированным курсом валют. Для искусственного удержания пресловутого "доллара по 8" Нацбанк потратил $40 млрд резервов. Высокие пенсии в долг не могли быть продолжительными.

Нынешний рост доходов самый гармоничный. Происходит на фоне ограниченного банковского кредитования, свободного курса валют, а главное - снижения долговой нагрузки государства.

Отношение госдолга к валовому внутреннему продукту за последние два года упало с 80 до 60%. Но это прекратится, если разрушить макроэкономическую стабильность. Тогда первым упадет курс, а с ним и долларовый эквивалент зарплаты.

Один из основных двигателей текущего роста доходов - безвизовый режим. Украинским работодателям приходится конкурировать с польскими. Они вынуждены повышать зарплаты. И им это не нравится. Если ваши заводы ориентированы на экспорт, вам выгодно, чтобы страна оставалась бедной. Когда уровень благосостояния растет, вы снижаете свой уровень конкурентоспособности. Олигархи могут активно бороться за то, чтобы в стране все оставалось дешевым, например тарифы, чтобы не росли расходы на работников, то есть зарплаты.