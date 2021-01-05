Украинский язык должен стать языком успеха

 
Ексклюзивы
1/5
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
3 Просмотров: 1278
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2124
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 504
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4374
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 900
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1557
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1809
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 864
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2610
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 171
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4221
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 504
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1413
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1206
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
среда, 06 января 2021 06:05

Украинский язык должен стать языком успеха

  Комментировать

Украинизация 1920-х была успешной. Украинская культура тогда открывала дверь в будущее. Пафос его построения объединяет произведения Плужника, Пидмогильного, Хвылевого, спектакли Курбаса, живопись Бойчука, скульптуры Архипенко, декорации Экстер и фильмы Довженко.

Столетие тому назад Украина была в мировом тренде. Украинский язык и культура становились дорогами к успеху. Украинцы задавали общеевропейское направление движения. Украинизация не просто сопровождала осовременивание, она становилась его инструментом.

В 1923 году 76%, а в 1929-м уже 97% этнических украинцев учились в украиноязычных школах. В 1933 году они составляли 88% всех школ в Украине, пишет швейцарский историк Андреас Каппелер. С 1923 до 1930 года количество публикаций на украинском языке увеличилось с 27% до 80%, а тиражи украиноязычных газет - с 12% до 90%.

К сожалению, в 1990-2000-х украинская культура не стала символизировать ни осовременивание, ни успех. Олигархи и большинство бизнеса в Украине говорили на русском. Самые продвинутые учили английский. Он стал языком успеха, доступа к мировым знаниям, карьерному росту и дистанцированию от совка. Поэтому для тех, кто впитал русский с молоком матери, был смысл перескакивать с русского на английский, минуя украинский. Даже российская агрессия не изменила ситуацию в корне.

За 30 лет независимости мы не повторили успех украинского десятилетия 1920-х. Единственный способ культурно украинизировать Украину - делать украинское модным. Чтобы украинский язык открывал перспективы найти путь в интересный мир.

Автор: Геннадий ДРУЗЕНКО, юрист
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский язык должен стать языком успеха». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Владимир Вернадский вспоминал Украину до конца своих дней

Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками

От снегопада погибли 154 человека

Самое читаемое
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 22438
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 21277
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
 Просмотров: 16542
&quot;Встречаю в чем была&quot;. Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
"Встречаю в чем была". Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
5
 Просмотров: 14598
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 Просмотров: 11565
Комментарии
В следующие годы будет момент истины для нашей нации
В следующие годы будет момент истины для нашей нации Просмотров: 36
Кремль погубит то, что кажется спасением
Кремль погубит то, что кажется спасением Просмотров: 99
"Плана Б" по Донбассу до сих пор нет
"Плана Б" по Донбассу до сих пор нет Просмотров: 18
Год будет политически спокойный
Год будет политически спокойный Просмотров: 36
Мир будет штормить в следующем десятилетии
Мир будет штормить в следующем десятилетии Просмотров: 1521
Больше всего комментируют
14
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
10
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
3
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
2
Священную корону перехватили американские солдаты
Голосов: 554
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть