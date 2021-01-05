Украинский язык должен стать языком успеха

Украинизация 1920-х была успешной. Украинская культура тогда открывала дверь в будущее. Пафос его построения объединяет произведения Плужника, Пидмогильного, Хвылевого, спектакли Курбаса, живопись Бойчука, скульптуры Архипенко, декорации Экстер и фильмы Довженко.

Столетие тому назад Украина была в мировом тренде. Украинский язык и культура становились дорогами к успеху. Украинцы задавали общеевропейское направление движения. Украинизация не просто сопровождала осовременивание, она становилась его инструментом.

В 1923 году 76%, а в 1929-м уже 97% этнических украинцев учились в украиноязычных школах. В 1933 году они составляли 88% всех школ в Украине, пишет швейцарский историк Андреас Каппелер. С 1923 до 1930 года количество публикаций на украинском языке увеличилось с 27% до 80%, а тиражи украиноязычных газет - с 12% до 90%.

К сожалению, в 1990-2000-х украинская культура не стала символизировать ни осовременивание, ни успех. Олигархи и большинство бизнеса в Украине говорили на русском. Самые продвинутые учили английский. Он стал языком успеха, доступа к мировым знаниям, карьерному росту и дистанцированию от совка. Поэтому для тех, кто впитал русский с молоком матери, был смысл перескакивать с русского на английский, минуя украинский. Даже российская агрессия не изменила ситуацию в корне.

За 30 лет независимости мы не повторили успех украинского десятилетия 1920-х. Единственный способ культурно украинизировать Украину - делать украинское модным. Чтобы украинский язык открывал перспективы найти путь в интересный мир.