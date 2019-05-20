Украинский чернозем теряет плодородие

- Более, чем пятая часть пахотных земель в Украине непродуктивны, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Ежегодно из-за эрозии теряем почвы. В классическом растениеводстве рекомендуют формировать севооборот из пяти культур. И раз в три-пять лет ничего не высаживать. Такие правила посева сохраняют экосистему. Но аграрии, которые арендуют землю в среднем на семь лет, подобную роскошь позволить не могут. Применяют агрохимию. К чужой земле - и отношение соответствующее.

Арендаторам выгоден мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Он ограничивает в правах владельцев и дает возможность за копейки использовать землю для зарабатывания миллиардов. Сейчас десяток крупнейших агрохолдингов арендуют примерно 3 млн гектаров и делают все беднее 7 млн ​​украинцев, которые владеют землей.