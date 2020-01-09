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пятница, 10 января 2020 07:05

Украине выгодно перемирие между США и Ираном

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Вечером 2 января США ликвидировали иранского генерал-майора 62-летнего Касема Сулеймани и заместителя командующего Сил народной мобилизации Ирака 66-летнего Абу Махди аль-Мухандиса. С помощью дрона американские военные тремя ракетами попали в две машины, которые выезжали из аэропорта в иракском Багдаде. Сообщают минимум о 10 погибших, среди которых есть гражданские.

Касем Сулеймани с 1998-го командовал силами Кодс — подразделением, отвечавшим за подпольные операции. Ему приписывают основание коалиции Россия — Сирия — Иран — Ирак. Считали одним из самых влиятельных людей на Ближнем Востоке. Создал сеть иранского влияния на политику Ирака. Его подразделение воевало в Сирии, Ливане, Палестине. На погребение Сулеймани 8 января пришли тысячи людей. В давке погибли около 50 человек.

5 января парламент Ирака проголосовал за резолюцию, призывающую пресечь любое иностранное военное присутствие в стране. То есть за вывод американских войск (речь идет о международной коалиции во главе с США, которая насчитывает около 5 тыс. солдат. — ГПУ). В ответ Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями.

В США решили ликвидировать Сулеймани, потому что он готовил нападения на американские объекты и убийства военных и дипломатов США. Об этом заявил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, 53 года. Уничтожение иранского генерала назвал самообороной.

Президент США 73-летний Дональд Трамп 5 января пообещал нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран совершит какую-либо атаку против Америки.

Иран вышел из ядерного соглашения, заключенного с шестью странами-посредниками в 2015-ом. Приняли законопроект, определяющий Соединенные Штаты и Пентагон (Министерство обороны США. — ГПУ) террористическими организациями. А 8 января иранцы обстреляли американские военные базы в Ираке вблизи города Эрбиля. Иранские СМИ сообщили о 80 погибших американских солдатах. Трамп заявил, что ни один военный США не пострадал.

"Иран принял меры самозащиты, в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Мы не хотим эскалации или войны, но будем защищаться от агрессии", — написал в твиттере министр иностранных дел Ирана 60-летний Мохаммад Джавад Зариф.

9 января Дональд Трамп в обращении к американской нации заявил, что не пойдет на обострение с Ираном:

— Пока я президент, Иран не будет ядерной державой. Вашингтон введет санкции против Тегерана. О военных действиях речь не идет. Однако США продолжают рассматривать варианты ответа на иранскую агрессию.

— Началось снижение напряжения между США и Ираном. После ракетных ударов, взаимных угроз появляется окно для переговоров, — говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, 53 года.

— Сулеймани играл важную роль в работе военных и повстанческих групп — так называемых "прокси". Их эффективность снизится. Уменьшится и военное влияние Ирана на соседние страны.

Попытка штурма американского посольства в Багдаде 31 декабря (29 декабря США нанесли авиаудары по базам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. Погибли по меньшей мере 25 человек. В знак протеста митингующие штурмовали посольство США в иракском Багдаде. Против них применили слезоточивый газ. Охрана внутри здания бросала шумовые гранаты. — ГПУ) стала последней каплей, переполнившей чашу терпения американской власти. Они решили ликвидировать Сулеймани.

Сейчас стороны осторожно приглашают друг друга договариваться. Трамп любит позиционировать себя как великого переговорщика. Для него это скорее медийный и имиджевый момент. Не стоит забывать о президентских выборах в США в этом году. Иранцы хотя и говорят о мести, хорошо понимают предел своих возможностей. Трамп выставил им красные линии. Если Иран начнет разрабатывать ядерное оружие, Вашингтон будет действовать решительно. Для США залог нормальных отношений с Тегераном - ядерное соглашение. В Пентагоне понимают, что ожидать диверсий от Ирана сейчас не стоит. Смерть Сулеймани ослабила их военные группы.

На Украину эта ситуация могла бы повлиять, если бы конфликт между США и Ираном затянулся. Тогда Америка тратила бы большие ресурсы на его решения, фокус внимания сместился и Украина выпала бы из него. Но сейчас, когда стороны вроде бы идут на мировую, нам не стоит беспокоиться. США будут помогать Украине.

В отношении нашего самолета, который упал в Тегеране, сейчас трудно делать выводы. Нужно дождаться официального решения комиссии, расследующей эту катастрофу.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
10
января

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