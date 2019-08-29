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пятница, 30 августа 2019 06:36

Украине нужен новый общественный договор

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Новая Верховная Рада должна заключить новый общественный договор. Сейчас Украина живет по договору постколониальной страны, где государство всегда было чужим. Власть крадет и не мешает людям красть для выживания. А люди не следят за властью и прощают ему грехи, потому что сами пытаются обмануть государство на каждом шагу.

Новый общественный договор должен быть основан на понимании, что это наша страна. Обманывая ее, мы обманываем сами себя. И все вместе проигрываем. Власть и люди должны придерживаться законов. Это основной залог успешности страны в современном мире. Рядом с земельной реформой идет реформа судов. Штрафы за нарушение правил дорожного движения идут вместе с антикоррупционными делами. Схемы для евробляхеров закрывают одновременно со схемами отмывания денег.

Реформы — болезненный процесс. Но Украине он необходим. Окно возможностей открылось. Власть имеет большую народную поддержку. Ее нужно направить на фундаментальные изменения правил игры. Или новый парламент примет максимум реформ за ближайшие месяцы, или они опять покроются пылью.

Сильная сторона Украины в том, что ничего не надо выдумывать. Стоит лишь повторить путь своих соседей. Накопленный опыт поможет нам сделать это быстро.

Автор: Сергей ФУРСА, инвестиционный банкир
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