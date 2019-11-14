Украинцы заряжаются недоверием

35% украинцев считают, что все в стране движется в неправильном направлении. Их количество увеличивается. Почти сравнялось с теми, кто убежден, что в правильном - таких 37,5%. Данные опроса Центра Разумкова.

Это не только потому, что команда президента Владимира Зеленского ошибается. Но и потому, что украинцы привыкли доверять, не верить, но все-таки надеяться, без надежды. Привыкли иметь фигу в кармане. Что касается власти и всех.

Чуда не произошло и произойти не могло. Никакие пиар-кампании не изменят глубинных вещей, архетипов нашей эмоциональности, коллективного бессознательного. Мы индивидуалисты, заряжаемся недоверием. Все на свете движется в неправильном направлении. Мы всегда в этом уверены. Только благодаря этому способны выжить. Благодать наша в том, что мы, несмотря на это, еще способны что-то делать.

Мечты начать украинскую историю сначала наивны. История не любит, когда ее забывают. Тогда она еще упорнее повторяется.