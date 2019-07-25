Украинцы впервые влюбились в президента

На парламентских выборах украинцы все яйца бросили в одну корзину.

Голосование давало альтернативу. Проголосуй за "Слугу народа" в партийном списке, но за другого по мажоритарке. Или наоборот. Держи фигу в кармане. Поддержи потихоньку хоть какое-то разнообразие. Но нет. Люди ставили плюсы за партию Владимира Зеленского на обеих бумажках. Это для нас неестественно. Мы же всегда имели разные корзины. Про запас.

Единодушие имеет простое сентиментальное объяснение. Впервые в истории украинцы решили в своего президента влюбиться. Почувствовать к нему что-то положительное, а не смесь отвращения, равнодушия и сжатых зубов от мысли о "меньшем зле".

Если украинцы влюбляются - это навсегда. И только в одного. Никакого флирта. Богом освященный брак. Нашими современными гражданами все равно движет архаика: вера в чудо, таинство и любовь до гроба.

Вот только любовь в политике - вещь опасная. Убивает скепсис, критику и разнообразие. И вполне возможно, что разлюбят наши люди так же быстро, как и влюбились.