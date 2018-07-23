Украина таки не Россия

На днях ехал в маршрутке "Сумы - Киев" и был вынужден почти пять часов смотреть российский сериал "Ольга". Хотя фильм ужасен по своему сюжету и фабуле, все-таки посоветую вам посмотреть. Этот внутренний эксперимент даст вам возможность осознать "дно", на котором находится общество в "глубинке" РФ.

На этом "дне" живет типичная семья, которая держится на простой "Русской бабе" (именно "бабе", а не женщине). Она одновременно зарабатывает деньги, принимает решения, убирает, готовит есть и решает все проблемы. На ее шее разместились: дед алкоголик и наркоман, который постоянно что-то крадет из дома. Сестра, которая ожидает любимого из тюрьмы. И хоть ей 30 лет, она нигде не работает и ведет себя, по ее же словам, как "овца". Еще и дочка, которая должна вот-вот родить от местного бандита.

Вся семейка выживает только потому, что постоянно обманывает, крадет, нарушает закон. А если кто-то попадает в полицию, то все решают через взятки. Более того, заплатить полиции им предлагают прокуроры. Почти прямая цитата прокурора: "Так будет проще для всех". Если взятки нет - не проблема. Ольга переспит со следователем.

Постоянные шутки о "гейропе" и "толерастах", акценты на "скрепы" и мудрую центральную власть.

Вынужденное погружение в русскую реальность в который раз убедило, что Украина, слава богу, не Россия. Несмотря на все наши внутренние проблемы.