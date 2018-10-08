Украина может стать швейной фабрикой Европы

Украина боится потерять транзит газа. Умоляем остановить строительство "Северного потока-2". Цена этого вопроса для нас составляет $3 млрд. Именно столько Украина заработала в прошлом году на транзите.

Для бедной страны это значительные средства. Но вместо того, чтобы молиться на транзит, давно стоит поискать их в другом месте.

Польша в 2016 году заработала на экспорте изделий легкой промышленности — тканей, одежды, обуви — $19 млрд. Украина — чуть больше $1 млрд.

Одежда и ткани — это не космическая ракета. Все необходимые возможности для их производства есть. Украина имеет все, чтобы стать швейной фабрикой Европы. Но кто об этом думает? Проще перекачивать газ по трубе, которая наследовалась от советского режима, чем развивать производство, что-то создавать, конкурировать.

Отсюда и результат. В средствах массовой информации фирташи и медведчуки раздувают истерию. Призывают лечь под Москву и сдать суверенитет, только бы российский Газпром продолжал качать топливо через Украину. Заверяют, что без этих транзитных $3 млрд наша экономика обвалится. А руины текстильных производств, которые есть чуть ли не в каждом большом украинском городе, никого не волнуют. В итоге наши граждане едут работать на швейные предприятия в Польшу. Хотя имеем в Украине такие же цеха, такие же швейные машинки, такие же лен и шерсть.