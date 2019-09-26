- Я даю указание шести комитетам Палаты представителей начать расследование для импичмента, - говорит 25 сентября спикер нижней палаты американского парламента Конгресса 79-летняя Нэнси Пелоси. - На этой неделе Дональд Трамп признал, что просил президента Украины совершить действия, которые принесут ему политическую выгоду. Это позорный факт измены президентом присяги, нашей национальной безопасности и чистоты выборов.

Речь идет о том, что во время телефонного разговора в июле Трамп мог давить на Владимира Зеленского по расследованию деятельности Джо Байдена, его конкурента на выборах 2020 года. Мол, он использовал свою должность вице-президента в 2016-м, чтобы помочь украинской энергетической компании "Бурисма" избежать уголовного расследования. Сын Байдена Хантер был членом совета директоров компании.

"Говорят, Байден остановил расследование. Многие хотят узнать об этом", - сказал Трамп Зеленскому. 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора.

"Я в курсе ситуации, - ответил президент Украины. - Следующий генпрокурор будет на 100 процентов моим человеком, начнет работу в сентябре".

- Если расследование нижней палаты Конгресса докажет преступление, импичмент рассмотрит верхняя - Сенат, - говорит заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, 26 лет.

- Мы оказались вовлечены во внутренний американский конфликт не по своей инициативе. Важно выстроить среднюю линию. Не поддерживать ни Трампа, ни Байдена. Рискуем поссориться не только с действующим американским президентом. Потерять поддержку Республиканской партии (к ней относится Дональд Трамп. - ГПУ) или демократов - опаснее.