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Тельняшка убила косоворотку

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В России не носят национальную одежду. Во время народных гуляний на улицах легко встретить тельняшку, только не косоворотку. Это рельефно выглядит на фоне Украины, где вышиванка уверенно прописалась в бытовом гардеробе.

Косоворотку не одевают на государственные мероприятия и народные праздники. В России она — маркер "городских сумасшедших". Поскольку РФ так и не сформировалась как национальное государство. Империя появилась значительно раньше. Московское царство разрослось до Российской империи. Впоследствии ее заменила советская. В 1990-е она сжалась в размерах, но империей быть не перестала.

Империи противоречит идея национального государства. Она вынуждена искать общие смыслы для различных конфессиональных и этнических групп. Отрицает национальное. Должна ответить на вопрос, почему дагестанец и бурят должны жить в одной государственной системе. Все разговоры о "духовных скрепах" именно оттуда - с попытки женить коня и лань. Империя вынуждена создавать сверхнациональную иллюзию, которая убеждал бы колонии — почему им нужно жить под общей крышей. Отсюда все поиски новой имперской идеи, разговоры о "русском мире", "суверенной демократии", "евразийской сверхдержаве".

Косоворотка проиграла тельняшке не случайно. В основе империи — армия. Именно она позволяет осуществлять поглощение "чужого" и оборону "своего". Поэтому армейские атрибуты переходят в категорию "гражданского повседневного".

Русские националисты — это абсурд. Националисты в России могут быть только имперскими. Призывать к обнулению чужих идентичностей. К перевариванию инородцев. До растворения народов и языков — в честь торжества имперской идеи. Весь их рецепт "национального" сводится к формуле "объявим всех русскими, а кто не согласится — накажем".

В России нет национального проекта. Единственная формула существования этой территории сведена к имперской логике — с ее традицией поглощения и растворения. Поэтому тельняшка убила косоворотку. Теперь пытается сделать то же с вышиванкой.

Автор: Павел КАЗАРИН, публицист
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