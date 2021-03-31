Печерский районный суд Киева 29 марта назначил общественному активисту 23-летнему Роману Ратушному круглосуточный домашний арест до 24 мая. Отпустить его на поруки народных депутатов судья Кристина Константинова отказалась.

Ратушного обвиняют в хулиганстве с использованием оружия во время акции "Не чуєш? Побачиш" 20 марта под Офисом президента. За это ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы. Мол, он поджег файер, бросил его в здание ОП и повредил фасад. Люди требовали освободить активиста Сергея Стерненко, которого в феврале приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы. На здании писали баллончиками, бросали файеры и запускали фейерверки. Разбили стекло во входной двери. Ущерб предварительно оценили в 2 млн грн.

Подозрения в хулиганстве с использованием оружия также вручили соучредителю издательства "Дом химер" Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, лидеру организации "Неизвестный патриот" Евгению Строкань, председателю движения "Гонор" Сергею Филимонову, его побратиму Алексею Билковскому и активисту Давиду Гаджимурадову. Первые двое под домашним арестом. Решение по отношению к другим суд не принял по состоянию на 30 марта.

- Судья сделала, как ей приказали. Решение обжалуем, - говорит Ратушный. - У прокуратуры есть черные фото с белыми пятнами. Одно из них - я, утверждают. Также обвинения содержат показания полицейского. Говорит, что видела меня. Хотя описала по фото из приложения "Дія", а не так, как в тот день был одет. Имела четыре фотографии на опознании. Моя была помечена красным треугольником. Ей подсказывали, кого выбрать.