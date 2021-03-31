"Судья сделала, как ей приказали"

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 477
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 459
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 252
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 486
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 522
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 387
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 900
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 270
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 711
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 693
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 423
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 180
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 522
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 963
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
четверг, 01 апреля 2021 07:21

"Судья сделала, как ей приказали"

  Комментировать
 

Печерский районный суд Киева 29 марта назначил общественному активисту 23-летнему Роману Ратушному круглосуточный домашний арест до 24 мая. Отпустить его на поруки народных депутатов судья Кристина Константинова отказалась.

Ратушного обвиняют в хулиганстве с использованием оружия во время акции "Не чуєш? Побачиш" 20 марта под Офисом президента. За это ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы. Мол, он поджег файер, бросил его в здание ОП и повредил фасад. Люди требовали освободить активиста Сергея Стерненко, которого в феврале приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы. На здании писали баллончиками, бросали файеры и запускали фейерверки. Разбили стекло во входной двери. Ущерб предварительно оценили в 2 млн грн.

Подозрения в хулиганстве с использованием оружия также вручили соучредителю издательства "Дом химер" Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, лидеру организации "Неизвестный патриот" Евгению Строкань, председателю движения "Гонор" Сергею Филимонову, его побратиму Алексею Билковскому и активисту Давиду Гаджимурадову. Первые двое под домашним арестом. Решение по отношению к другим суд не принял по состоянию на 30 марта.

- Судья сделала, как ей приказали. Решение обжалуем, - говорит Ратушный. - У прокуратуры есть черные фото с белыми пятнами. Одно из них - я, утверждают. Также обвинения содержат показания полицейского. Говорит, что видела меня. Хотя описала по фото из приложения "Дія", а не так, как в тот день был одет. Имела четыре фотографии на опознании. Моя была помечена красным треугольником. Ей подсказывали, кого выбрать.

Автор: Екатерина ПОДОЛЯНЕЦ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Судья сделала, как ей приказали"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
апреля

Канцлер объявил бойкот бизнеса евреев

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 13923
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 11647
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
17
 Просмотров: 7209
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 6337
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4437
Комментарии
Развитые страны будут защищать себя от невакцинированных иностранцев
Развитые страны будут защищать себя от невакцинированных иностранцев Просмотров: 9
Вымирание украинцев - главный риск для экономики
Вымирание украинцев - главный риск для экономики Просмотров: 225
Великобритания создаст бригаду для борьбы с российскими шпионами
Великобритания создаст бригаду для борьбы с российскими шпионами Просмотров: 9
Совет нацбезопасности и обороны наложил санкции на Януковича
Совет нацбезопасности и обороны наложил санкции на Януковича
Звонки из-за границы не решат проблемы Украины
Звонки из-за границы не решат проблемы Украины Просмотров: 54
Больше всего комментируют
10
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
3
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
Голосов: 322
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть