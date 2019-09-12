Судья, прокурор и СБУшник не пускают в страну инвестиции

Украина — бедная страна, потому что получает катастрофически мало инвестиций. В четыре раза меньше на душу населения, чем Румыния. В семь раз меньше, чем Хорватия. Почти в 15 раз меньше, чем Эстония. Инвестор обходит Украину стороной. Это тогда, когда мир пухнет от денег.

77% людей, которые потенциально могут инвестировать в Украину, ждут от власти эффективных мероприятий по борьбе с коррупцией, показывает опрос инвесторов. Когда они приходят в страну, единственное, что просят, — гарантировать безопасность их инвестиций. Здесь начинается проблема. Судья, прокурор и СБУшник — вахтеры, которые не пускают в страну инвестиции.

Как это работает, видно на примере крупнейшего инвестора в экономику Украины — металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (в июле Служба безопасности возбудила уголовное дело против предприятия за загрязнение окружающей среды. Трижды проводили обыски на заводе и блокировали его работу. "АрселорМиттал" получил более 25 млн грн ущерба. — ГПУ). В начале года предприятие планировало масштабную инвестиционную программу. Всю прибыль хотели направить на осовременивание. Теперь решили вывести из Украины почти 11 млрд грн дивидендов. Вместо роста ВВП мы получим отток капитала. Это результат давления СБУ и, возможно, украинских олигархов.

В 2005 году Украина провела прозрачный конкурс по приватизации "Криворожстали" (93% акций приобрела крупнейшая металлургическая компания мира "Arcelormittal". — ГПУ). Бюджет тогда получил 24 млрд грн, а инвесторы по всему миру — сигнал, что их здесь ждут. В 2005-2008 годах мы имели самый высокий показатель отношения прямых иностранных инвестиций к ВВП. Сейчас он в четыре раз меньше.

Или страна создаст условия, когда инвестировать будет безопасно, или инвесторы пойдут в другую. Надо разогнать все подразделения, которые в полиции и СБУ устрашают бизнес. Создать с нуля под контролем наших кредиторов аналитическую Службу финансовых расследований. Тогда уменьшится давление на бизнес и удастся резко сократить численность украинской службы безопасности. Настоящие контрразведчики, которые идут в тыл врага, а не в сейф бухгалтера, смогут получать больше финансирования. Им не будет стыдно признаваться, в какой организации работают.