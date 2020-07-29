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четверг, 30 июля 2020 06:00

Судили исследователя сталинских репрессий

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В России историка 64-летнего Юрия Дмитриева приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима. 22 июля его признали виновным в сексуальном насилии в отношении приемной дочери.

Уголовное преследование руководителя Карельского отделения общества "Мемориал" Дмитриева началось в 2016 году. Тогда его обвинили в изготовлении порнографии с участием дочери. В 2018-м суд оправдал мужчину. Но через несколько месяцев против него возбудили новое уголовное дело. Медицинское обследование и психолого-психиатрическая экспертиза девушки не выявила признаков насилия.

Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, поэтому должен выйти на свободу в ноябре этого года.

"Юрий Дмитриев исследовал сталинский Большой террор. Открыл миру страшную тайну Сандармоха. Урочища, в котором в течение только одной недели осенью 1937 года уничтожили тысячи политзаключенных. Среди них были сотни украинцев. Там скосили наших Валерьяна Пидмогильного, Николая Кулиша, Леся Курбаса, Антона Крушельницкого, Николая Зерова, Валерьяна Полищука, Мирослава Ирчана, Григория Эпика, — пишет министр иностранных дел Украины 39-летний Дмитрий Кулеба в фейсбук. — Этот приговор непосредственно касается и нас — это война с правдой об истории Украины в составе СССР. Российское государство пытается затоптать историческую память и тех, кто ее оберегает".

Автор: Екатерина ПОДОЛЯНЕЦ
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Дата
30
июля

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