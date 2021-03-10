Судей надо избирать, а не назначать

- Я ждала этого решения 11 лет, - говорит знакомая землячка. Европейский суд по правам человека вынес решение в ее пользу в деле против Украины.

В местном суде она как правозащитница представляла интересы гражданки, которой неправомерно насчитали долг за коммуналку. Поставила под сомнение беспристрастность судьи: "Я не знаю ни одного дела, в котором вы вынесли бы законное решение". Судья квалифицировала это как неуважение к суду. Против правозащитницы составили протокол об административном нарушении и арестовали на пять суток.

Отсидев, женщина обжаловала это решение, ссылаясь на свое право на честный суд. За три года прошла в Украине все инстанции включая Верховный суд. Ей везде отказывали. Поэтому она подала жалобу в Европейский суд. Он установил нарушения по обеспечению непредвзятого судебного процесса и обязал государство выплатить заявительнице более 8 тыс. евро.

Судью не наказали. Наоборот - избрали секретарем областного объединения судей.

Даже президент Владимир Зеленский после приговора активисту Сергею Стерненко признал, что судебная система у нас "неприемлема" и пообещал реформировать ее.

Впрочем, судебные реформы не раз объявляли при предыдущих президентах. Но судьи стали неприкосновенной кастой, неподконтрольной ни обществу, ни государству. Их назначают сначала на пять лет, а затем пожизненно по представлению Высшего совета правосудия. А в него из 21 члена 10 выбирает съезд судей, плюс председатель Верховного суда по должности. Итак, судьи выбирают сами себя. Президент только подписывает указы.

Поэтому председателя Верховного суда вынужден отстранить от должности глава государства, а судью Киевского окружного административного суда Павла Вовка не могут даже принудительно привести в антикоррупционный суд. Его подозревают в создании и руководстве преступной организацией.

- Суть реформы - это проверить судей, отправить в отставку нечестных. На их место назначить компетентных и независимых профессионалов на прозрачных конкурсах, - говорит юрист, член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко.

Но это в теории. А на практике: кто будет определять добропорядочных и недобропорядочных, кто будет формировать конкурсные комиссии? В крайне коррумпированном обществе создать честные комиссии трудно, как и задержать судью-коррупционера.

Систему народовластия в США создали при формировании государства два века тому назад. И до сих пор во многих штатах местных судей и шерифов избирают жители.

"Такая форма избрания, - отмечает американский исследователь Лоуренс Фридмен, - поражает европейцев. Для них это удивительно, как избирать врачей, полицейских или химиков. Но принцип выборности уходит корнями вглубь истории Штатов. Избрание делает судей ответственными перед общественностью".

Украине стоит перенять этот опыт. Ведь в нашей стране изменения возможны только снизу. И в небольших городах и райцентрах люди хорошо знают, кто честный судья, а кто нет. И сделают лучший выбор, чем любая комиссия. В таком случае судьи будут зависеть от общества, а не от высшего начальства или телефонного права. И будут остерегаться взяток, так как "сарафанное радио" донесет это до жителей.

Пора предоставить украинцам право самим выбирать местных судей на определенный срок. Только так можно провести успешную судебную реформу.