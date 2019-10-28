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вторник, 29 октября 2019 07:30

Суд арестовал акции строителя "Турецкого потока"

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Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций компании "Саус стрим транспорт БВ", отвечающий за строительство и управление газопроводом "Турецкий поток". Об этом в "Фейсбуке" сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" 43-летний Юрий Витренко.

"Это сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях российского Газпрома при передаче этих акций компании" Трансгаз Краснодар "за один день до того, как судебные исполнители начали замораживать активы Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза", - пишет Витренко.

В конце мая Нафтогаз начал принудительное взыскание с Газпрома долга в $2,8 млрд в иностранных судах за недопоставленные объемы газа для транзита. Процессы проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди активов, которые интересуют украинскую сторону, - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Турецкий поток" - газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для турецкого рынка, ее достроили в прошлом году. Вторая - для поставки в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Завершить строительство планируют до конца 2019-го. Одна из целей - прекращение поставок газа в Турцию через территорию Украины.

- Арест акций создает проблемы для Газпрома, влияет на рейтинг и способности компании, - говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар, 56 лет. - Для партнеров россиян это сигнал, распространяющийся на все проекты компании. Это серьезные риски для бизнеса Газпрома. Тем более, если присудят выплаты.

Если россияне не будут платить Нафтогазу за недопоставленный газ для транзита, то арестованные акции компании выставят на продажу. А вырученные средства будут поступать Киеву в качестве компенсации. Думаю, Газпром пойдет на выплату, хотя и будет тянуть до последнего.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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