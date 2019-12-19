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пятница, 20 декабря 2019 06:05

Штаты испытали баллистическую ракету

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Соединенные Штаты успешно испытали баллистическую ракету 12 декабря. Американцам понадобилось четыре месяца для ее создания после выхода Вашингтона из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Москва обвинила американцев, мол, они давно тайно изготавливали ракеты.

США заявили о нарушении договора по ликвидации ракет средней и малой дальности со стороны России 2014 года. Москва прикидывалась дурочкой. Требовала, чтобы американцы назвали технические данные ракеты-нарушителя. Хотели выяснить, как Штаты получили секретную информацию. В 2018-ом США сообщили, как может выглядеть эта ракета. Наверное тогда же, формально не нарушая договора, приступили к отработке составляющих своей будущей ракеты: двигателя, топлива, систем управления. Сразу же после расторжения договора компоненты мгновенно собрали.

В 1980-х советская военная разведка потерпела большой провал. Генштаб считал, что США в случае войны развернут производство вооружения на базе гражданских предприятий. Советские руководители решили заранее наклепать дикое количество оружия. Например, 60 тысяч танков. Однако Пентагон исповедовал другой подход. В случае опасности планировали быстро сделать небольшое количество сверхточного оружия, чтобы получить решающее преимущество на поле боя. Позже российские генералы были шокированы, когда увидели массированное применение крылатых ракет в Югославии.

Россия тратит гигантские средства на долгую и неэффективную разработку нового вооружения. Американцы же ограничиваются научно-исследовательскими работами, чтобы именно в критический момент завершить их и подать законченный вариант.

В военном противостоянии между Россией и США решающей становится способность к быстрому производству нового оружия. В этом контексте пожар на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" превращается в фактор стратегического планирования. Возгорание 12 декабря произошло в результате "огневых работ" во время ремонта. Металлическая окалина пролетела на нижнюю палубу и подожгла кучу ветоши. Погибли два моряка.

Автор: Александр ГОЛЬЦ, российский военный обозреватель
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Дата
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