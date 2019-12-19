США и Китай договорились о перемирии в торговой войне

Вашингтон и Пекин отложили на неопределенный срок двусторонние таможенные санкции. Договорились о первой части торговой сделки.

Договор позволит удвоить экспорт Штатов в Китай в ближайшие два года, говорит торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. КНР будет импортировать больше американской пшеницы и кукурузы. Речь идет о лучшей защите иностранных компаний в Китае и китайских - в США. Дата официального подписания соглашения между странами не определена.

Экономика мира к началу 2020 года может потерять $850 млрд, или 1% внутреннего валового продукта из-за противостояния США и Китая, показало исследование американской Федеральной резервной системы.

- Торговая война между Вашингтоном и Пекином замедлила рост экономик обоих, а это крупнейшие страны мира, - говорит экономист 46-летний Андрей Новак. - Ограничения снижают и деловую, и производственную активность внутри страны. Администрация Дональда Трампа решила, что выгоднее прекратить войну. По крайней мере, не наращивать взаимных ограничений. В ноябре 2020-го - выборы в США. Экономический рост станет козырем нынешнего президента на них.