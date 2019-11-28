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пятница, 29 ноября 2019 07:10

Соединенные Штаты сократят финансирование НАТО

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США планируют сократить финансирование Североатлантического альянса в 2020 году. Об этом сообщил американский канал Си-Эн-Эн. Сейчас Вашингтон платит 22% коллективного бюджета НАТО. Хотят уменьшить до 16. Дефицит должны покрыть другие страны. Сэкономленные средства администрация президента Дональда Трампа перенаправит на поддержку Украины и Грузии.

Казна Альянса насчитывает $ 2,5 млрд. Она отделена от национальных оборонных бюджетов стран-членов, что является основным массивом средств организации. Эти деньги тратят на содержание штаб-квартиры НАТО и некоторые совместные военные операции.

- Речь о небольшой сумме - примерно 50 долларов, - говорит эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков, 26 лет. - Если эти деньги еще и поделят между Украиной и Грузией, получим немного. Не закупим тяжелое вооружение, которое могло бы изменить расклад сил на фронте. Однако можно вложить помощь в разведку - новые защищенные средства слежения и связи. Это может иметь больший положительный эффект для Вооруженных сил, чем от "Джавелинов" (в прошлом году Госдепартамент США передал Украине 210 противотанковых ракет на 37 пусковых установок. - ГПУ).

Трамп не раз говорил, что Америка вынуждена защищать Европу, которая не желает за это платить. Европейцы мало тратят на свою оборону. Норма - 2% внутреннего валового продукта стран-участниц. Германия достигнет этого показателя не в 2024 году, как планировали, а в 2031-ом. Вашингтон будет продолжать оказывать давление на ЕС и НАТО, чтобы те больше заботились о своей безопасности. В прошлом году Трамп прямо говорил, что Америка без Альянса сможет чувствовать себя в безопасности, но не наоборот.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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29
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