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четверг, 30 апреля 2020 05:40

Содержать убыточные шахты оккупированного Донбасса некому

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Боевики перестраивают угольную отрасль на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Учитывают опыт Российской Федерации. В Ростовской области шахты ликвидировали еще в начале 2000-х.

В подконтрольном ЛНР Зоринске уничтожают единственную в городке шахту "Никанор-Нова". Ее первой открыли в независимой Украине. Проклятые "фашисты" ее построили, но "народная республика" теперь исправит эту ошибку.

Работники шахты пишут письма главарю луганских боевиков Леониду Пасечнику и призывают жителей Зоринска выходить на митинги. Но всем плевать. В "народной республике" у народа нет прав. В России закончились деньги на содержание ею же созданной помойки. Финансировать работу убыточных шахт она больше не будет. Носиться с горняками, как это делали в Украине, никто не станет. Если в российских городах после ликвидации шахт открывали новые предприятия, то в ЛНР инвестиций не будет.

Придется жителям Зоринска смириться — вскоре городок превратится в поселок-призрак. Это урок на будущее всем любителям России.

Автор: Денис КАЗАНСКИЙ, журналист
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