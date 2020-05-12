"Северный поток-2" станет убыточным для Российской Федерации

— Россия сможет использовать разве что половину мощности "Северного потока-2". Вместо 55 миллиардов кубов газа ежегодно — не более 27,5 миллиарда. Это делает его убыточным, — говорит экономист Андрей Новак, 47 лет. — Под большим сомнением, достроят ли газопровод. До стыка с немецким берегом осталось 170 километров. Под действием санкций итальянская и швейцарская компании отказались его дальше прокладывать. А Москва не имеет оборудования для такой глубины.

Россия строит газопровод в Германию в обход Украины с 2015 года. На прошлой неделе стало известно, что Берлин планирует отказать "Северному потоку-2" в иммунитете к газовой директиве Евросоюза. Она ограничивает работу трубопроводов, если добывает и транспортирует газ одна и та же компания. В случае с "Северным потоком-2" все функции выполняет Газпром.

В прошлом году ЕС разрешил освобождать газопроводы от регулирования. Решение принимает страна, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод. "Северный поток-2" по дну Балтийского моря и выходит на поверхность в немецком Графсфельде.

До конца мая немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство - объявит окончательное решение. Пока разослал сторонам его проект — на иммунитет могут претендовать газопроводы, достроенные до мая 2019-го, по закону.

— Немецкие обозреватели прогнозируют, что правительство поддержит решение регулятора, — говорит Андрей Новак. — Европа защищает себя от чрезмерной энергетической зависимости от российских поставок. То есть нашу газотранспортную систему Москва будет использовать в больших объемах, чем в случае неограниченного запуска "Северного потока-2". Для нее продажа газа и нефти — это половина экономики.