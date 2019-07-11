Сергей Иващенко: "Парламент - место, где принимают законы, а не зарабатывают деньги!"

 
Ексклюзивы
1/5
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 972
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1125
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4653
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 882
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 558
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 891
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 414
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1530
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 540
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1413
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 540
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2394
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1863
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1926
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 162
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
пятница, 12 июля 2019 05:35

Сергей Иващенко: "Парламент - место, где принимают законы, а не зарабатывают деньги!"

  Комментировать
 

Выборы президента четко продемонстрировали, что общество требует новых лиц в политике: честных, незапятнанных коррупционными сделками, патриотически настроенных. Люди устали от коррупции и собственного бесправия. Старые политики дискредитировали себя, поэтому должны уйти навсегда, а вместо них прийти те, кто изменит страну и жизнь людей к лучшему. Однако просто прийти к власти недостаточно, ведь перед страной стоят серьезные вызовы. Для того чтобы управлять государством, нужно иметь профессиональные навыки, иначе мы просто сменим одних неподготовленных политиков на других.

Я имею управленческий и профессиональный опыт. С нуля создал огромную строительную компанию, эффективную и прибыльную, которая ежедневно меняет жизнь людей к лучшему. Даже в кризисных условиях мы все равно развивались. Я умею организовать работу, общаться с людьми, не боюсь брать на себя ответственность даже за непопулярные шаги. Все, кто придет в парламент, должны не бояться принимать решения. И, самое важное, эти решения должны прежде всего касаться людей, их проблем и ожиданий.

Моими приоритетами станут те проблемы, которые волнуют моих земляков на родной Полтавщине. Уверен, что они беспокоят вообще всех украинцев. Ведь это комплексные проблемы, которые десятилетиями никто не решал.

Тарифы на коммунальные услуги.

Необходимо убрать коррупционную составляющую и олигархические монополии, которые наживаются на услугах ЖКХ. Это позволит существенно снизить тарифы и повысить их качество. Те, кто не может заплатить, должны получать компенсацию из государственного бюджета - например, в виде субсидий. Но адресно, потому что на механизме субсидий власти также наживаются.

Безработица.

Необходимы государственные программы преодоления безработицы, прежде всего среди молодежи, а также программы поддержки малого и среднего бизнеса. Для того чтобы привлекать инвестиции, мы должны создать прозрачные и понятные правила игры и защитить внешних инвесторов от коррупции. Важно остановить трудовую миграцию. Наши дети должны иметь все условия, чтобы жить, работать и развиваться дома, на Полтавщине, а не ездить по заработкам. И здесь особая роль - бизнеса. Он должен стать социально ответственным и повышать заработные платы своим работникам. А это будет положительно способствовать и развитию системы пенсионного обеспечения. Я планирую работать и над развитием программ предоставления льготной ипотеки молодым специалистам, чтобы обеспечить жилищные потребности нашей молодежи.

Высокие цены на продукты питания.

Путем борьбы с монополиями на рынке и повышения покупательной способности граждан можно решить эту проблему. Во-первых, государство должно контролировать цены на продуктовые товары, а не отпускать их в свободное плавание. Во-вторых, фермеры сами должны поставлять свою продукцию, а не делать это через оптовиков. Сейчас у большинства из них такой возможности нет, поэтому аграрии вынуждены обращаться к посредникам. А это, конечно, влияет на цену.

Плохая инфраструктура.

Мы должны завершить реформу децентрализации и передать основную власть на местах советам. Областные и районные администрации должны отойти в прошлое. Тогда именно местная община будет решать, на что нужно тратить средства в первую очередь, что надо ремонтировать или строить. А государство - помогать решать общие проблемы.

Коррупция во власти.

Надо усилить ответственность за коррупционные действия и продолжить реформу антикоррупционных органов. Прежде всего следует бороться с политической коррупцией. Я поддерживаю инициативы об отмене депутатской неприкосновенности и введении уголовной ответственности за голосование не лично. Парламент - место, где принимают законы, а не зарабатывают деньги.

Украинцы устали от того, что у нас начинается работа - и останавливается на полпути. Пришло время это изменить. Я уверен, что мы можем решить основные проблемы, стоящие перед нами. Люди, которые придут в новую Верховную Раду, должны защищать наши с вами интересы, принимать те законопроекты, которые обеспечат достойные условия жизни людей и развитие наших сел и городов. Для этого мы должны действовать вместе, не бояться брать на себя ответственность и принимать непопулярные решения. Я готов к этому, но мне нужна ваша поддержка.

С уважением, кандидат в народные депутаты Украины по 145-му избирательному округу Сергей Иващенко

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сергей Иващенко: "Парламент - место, где принимают законы, а не зарабатывают деньги!"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 49332
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 14 Просмотров: 24382
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 19503
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 16443
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы Просмотров: 12115
Комментарии
"Мы - государственники. Позиция "чем хуже, тем лучше" для нас неприемлема"
"Мы - государственники. Позиция "чем хуже, тем лучше" для нас неприемлема"
"Если экономика не заработает, в стране ничего не изменится"
"Если экономика не заработает, в стране ничего не изменится" Просмотров: 9
Современные граждане возвращаются в детство
Современные граждане возвращаются в детство
В будущем парламенте будут дети и шакалы
В будущем парламенте будут дети и шакалы Просмотров: 396
У Бога верь, только Богу не верь
У Бога верь, только Богу не верь Просмотров: 324
Больше всего комментируют
25
Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли
21
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
15
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
14
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
9
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
Голосов: 803
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua