Сергей Иващенко: "Парламент - место, где принимают законы, а не зарабатывают деньги!"

Выборы президента четко продемонстрировали, что общество требует новых лиц в политике: честных, незапятнанных коррупционными сделками, патриотически настроенных. Люди устали от коррупции и собственного бесправия. Старые политики дискредитировали себя, поэтому должны уйти навсегда, а вместо них прийти те, кто изменит страну и жизнь людей к лучшему. Однако просто прийти к власти недостаточно, ведь перед страной стоят серьезные вызовы. Для того чтобы управлять государством, нужно иметь профессиональные навыки, иначе мы просто сменим одних неподготовленных политиков на других.

Я имею управленческий и профессиональный опыт. С нуля создал огромную строительную компанию, эффективную и прибыльную, которая ежедневно меняет жизнь людей к лучшему. Даже в кризисных условиях мы все равно развивались. Я умею организовать работу, общаться с людьми, не боюсь брать на себя ответственность даже за непопулярные шаги. Все, кто придет в парламент, должны не бояться принимать решения. И, самое важное, эти решения должны прежде всего касаться людей, их проблем и ожиданий.

Моими приоритетами станут те проблемы, которые волнуют моих земляков на родной Полтавщине. Уверен, что они беспокоят вообще всех украинцев. Ведь это комплексные проблемы, которые десятилетиями никто не решал.

Тарифы на коммунальные услуги.

Необходимо убрать коррупционную составляющую и олигархические монополии, которые наживаются на услугах ЖКХ. Это позволит существенно снизить тарифы и повысить их качество. Те, кто не может заплатить, должны получать компенсацию из государственного бюджета - например, в виде субсидий. Но адресно, потому что на механизме субсидий власти также наживаются.

Безработица.

Необходимы государственные программы преодоления безработицы, прежде всего среди молодежи, а также программы поддержки малого и среднего бизнеса. Для того чтобы привлекать инвестиции, мы должны создать прозрачные и понятные правила игры и защитить внешних инвесторов от коррупции. Важно остановить трудовую миграцию. Наши дети должны иметь все условия, чтобы жить, работать и развиваться дома, на Полтавщине, а не ездить по заработкам. И здесь особая роль - бизнеса. Он должен стать социально ответственным и повышать заработные платы своим работникам. А это будет положительно способствовать и развитию системы пенсионного обеспечения. Я планирую работать и над развитием программ предоставления льготной ипотеки молодым специалистам, чтобы обеспечить жилищные потребности нашей молодежи.

Высокие цены на продукты питания.

Путем борьбы с монополиями на рынке и повышения покупательной способности граждан можно решить эту проблему. Во-первых, государство должно контролировать цены на продуктовые товары, а не отпускать их в свободное плавание. Во-вторых, фермеры сами должны поставлять свою продукцию, а не делать это через оптовиков. Сейчас у большинства из них такой возможности нет, поэтому аграрии вынуждены обращаться к посредникам. А это, конечно, влияет на цену.

Плохая инфраструктура.

Мы должны завершить реформу децентрализации и передать основную власть на местах советам. Областные и районные администрации должны отойти в прошлое. Тогда именно местная община будет решать, на что нужно тратить средства в первую очередь, что надо ремонтировать или строить. А государство - помогать решать общие проблемы.

Коррупция во власти.

Надо усилить ответственность за коррупционные действия и продолжить реформу антикоррупционных органов. Прежде всего следует бороться с политической коррупцией. Я поддерживаю инициативы об отмене депутатской неприкосновенности и введении уголовной ответственности за голосование не лично. Парламент - место, где принимают законы, а не зарабатывают деньги.

Украинцы устали от того, что у нас начинается работа - и останавливается на полпути. Пришло время это изменить. Я уверен, что мы можем решить основные проблемы, стоящие перед нами. Люди, которые придут в новую Верховную Раду, должны защищать наши с вами интересы, принимать те законопроекты, которые обеспечат достойные условия жизни людей и развитие наших сел и городов. Для этого мы должны действовать вместе, не бояться брать на себя ответственность и принимать непопулярные решения. Я готов к этому, но мне нужна ваша поддержка.

С уважением, кандидат в народные депутаты Украины по 145-му избирательному округу Сергей Иващенко