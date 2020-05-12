Сейчас нет необходимости покупать газ

 
Ексклюзивы
1/5
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 774
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 648
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 108
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1296
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 945
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1638
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5508
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 450
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1638
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 756
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4014
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1908
Колонка
Елизавета Красниченко
Елизавета Красниченко
13 мая 2020
Просмотров: 306
Червона сукня
– Мам, дивися, це ж ведуча програми музичних привітань. А чому вона в червоній сукні? – згадався епізод із дитинства. Брюнетка у ...
четверг, 14 мая 2020 05:20

Сейчас нет необходимости покупать газ

  Комментировать

— Прорыв — мы объединили две физические точки передачи газа на границе Украины с Венгрией в одну виртуальную, — сообщил 1 мая глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" 43-летний Сергей Макогон в фейсбуке.

— Нет необходимости транспортировать потоки во встречных направлениях. Происходит их взаимозачет, а это экономия топливного газа.

Ранее виртуальный реверс был невозможен. По предыдущему контракту с Нафтогазом, работу станций фактически контролировал Газпром.

— В декабре прошлого года из Нафтогаза выделили независимую компанию "Оператор газотранспортной системы Украины", — говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар, 57 лет. — Она может использовать виртуальный реверс в отношениях с европейскими партнерами. Так в январе поставляли газ из Польши. С марта его запустили со Словакией. С мая — с Венгрией. Еще будем иметь с Румынией и Молдовой.

Отныне можем принять на нашей территории оговоренное с Венгрией количество газа, который транзитом через Украину идет из России. Это упрощает куплю-продажу. Ранее газовый поток должен был формально пересечь границу. Потом часть его возвращали в Украину.

Сейчас нет необходимости покупать газ. Хватает собственной добычи. В прошлом отопительном сезоне готовились к кризису. Закачали в хранилища 22,7 миллиарда кубометров. В среднем используем 16 миллиардов за сезон. Но зимой можем начать импорт, в соответствии с потребностями.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сейчас нет необходимости покупать газ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 22466
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 20898
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 13815
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 9423
Повышение пенсий не получили 3 млн граждан
Повышение пенсий не получили 3 млн граждан Просмотров: 9099
Комментарии
Зеленский пришел надолго, как Лукашенко и Путин
Зеленский пришел надолго, как Лукашенко и Путин Просмотров: 3357
Шесть лет тому назад план "Новороссия" накрылся
Шесть лет тому назад план "Новороссия" накрылся Просмотров: 45
"На скамье подсудимых должны сидеть Шойгу и Путин"
"На скамье подсудимых должны сидеть Шойгу и Путин" Просмотров: 171
Россия врет об американском биологическом оружии в Украине
Россия врет об американском биологическом оружии в Украине Просмотров: 99
Медицинскую реформу пересмотрят
Медицинскую реформу пересмотрят Просмотров: 18
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
4
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
Голосов: 116
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua