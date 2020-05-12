— Прорыв — мы объединили две физические точки передачи газа на границе Украины с Венгрией в одну виртуальную, — сообщил 1 мая глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" 43-летний Сергей Макогон в фейсбуке.

— Нет необходимости транспортировать потоки во встречных направлениях. Происходит их взаимозачет, а это экономия топливного газа.

Ранее виртуальный реверс был невозможен. По предыдущему контракту с Нафтогазом, работу станций фактически контролировал Газпром.

— В декабре прошлого года из Нафтогаза выделили независимую компанию "Оператор газотранспортной системы Украины", — говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар, 57 лет. — Она может использовать виртуальный реверс в отношениях с европейскими партнерами. Так в январе поставляли газ из Польши. С марта его запустили со Словакией. С мая — с Венгрией. Еще будем иметь с Румынией и Молдовой.

Отныне можем принять на нашей территории оговоренное с Венгрией количество газа, который транзитом через Украину идет из России. Это упрощает куплю-продажу. Ранее газовый поток должен был формально пересечь границу. Потом часть его возвращали в Украину.

Сейчас нет необходимости покупать газ. Хватает собственной добычи. В прошлом отопительном сезоне готовились к кризису. Закачали в хранилища 22,7 миллиарда кубометров. В среднем используем 16 миллиардов за сезон. Но зимой можем начать импорт, в соответствии с потребностями.