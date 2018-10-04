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пятница, 05 октября 2018 07:05

"Русская церковь падает и кричит, как маленький ребенок: "Все равно все будет по-моему"

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— В Украине захватили власть после государственного переворота на Майдане. Народ свергнет теперешних руководителей. Они хотят автокефалию, чтобы держаться при власти при поддержке авторитета Вселенского патриархата, — говорит предстоятель Русской православной церкви 71-летний Кирилл Вселенскому патриарху Варфоломею, 78 лет.

Греческий православно-религиозный сайт "Ортодоксия.Инфо" обнародовал стенограмму их встречи. Состоялась 31 августа в стамбульской резиденции Константинопольского патриарха. Разговор длился 2,5 ч. Варфоломей сообщил Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию. То есть статус поместной — самоуправляемой, независимой части Вселенской православной церкви.

— Мы с украинцами являемся одной страной и одним народом, — настаивал Кирилл. — Невозможно отличить Киев от российских городов. Киев — это исходный пункт нашей истории. Национальное самосознание россиян и украинцев — залог сохранения единства Русской православной церкви.

— Почему вы не можете свободно ездить в Украину? Не потому ли, что у вас нет там поддержки? — спросил Вселенский патриарх у Кирилла. — Украина была и остается канонической территорией Вселенской церкви. Поэтому предоставление автокефалии пребывает полностью в компетенции Матери-Церкви.

— Разговор обнародовали только сейчас, потому что нужно было перевести и согласовать все сказанное. Церковь всегда долго думает, — говорит религиовед 62-летняя Людмила Филипович. — Политика Московского патриархата не устраивала Константинопольскую церковь 300 лет. Публично об этом заговорили лишь в 2018-м. На патриарха Варфоломея давят, угрожают. Он решил еще раз открыто подтвердить свою позицию и показать настоящее лицо православной Москвы. РПЦ искажает много информации ради своих интересов. Ложь разоблачают постепенно, чтобы все имели время осмыслить и понять, чего в действительности хочет русская церковь.

Вселенский патриархат давно знал, что Москва незаконно удерживает в орбите своего влияния верян Украины и Беларуси. Но был недостаточно подготовлен к этому разговору. Даже больше — зависел от Москвы. Она кормила Константинопольскую церковь. У Вселенского патриархата лишь пару сотен парафий. Это ничто по сравнению с РПЦ. В настоящий момент поменялись расклады на политической карте мира. Россия все меньше влияет на международную политику. Имперскими настроениями наживает все больше врагов. Вселенский патриарх понял — наступило время быть решительным.

Все действия Русской церкви в последние месяцы — это реакция маленького ребенка. Знает, что поступил неправильно, но топает ногами. Падает на пол и кричит: "Все равно все будет по моему". Уже не будет.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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