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вторник, 15 мая 2018 00:25

Россияне могут вдвойне выиграть от инициативы Зварича

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Народный депутат из "Блока Петра Порошенко" 64-летний Роман Зварич предложил национализировать в Украине имущество российских государственных компаний и банков. Зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который вносит изменения в закон "О санкциях".

2 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничения против лиц, связанных с агрессией РФ в Украине. А также против россиян, которые попали в санкционные списки США и стран Евросоюза. Среди них приближенные к Кремлю миллиардеры Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов.

Автор законопроекта Роман Зварич после парламентских выборов 2012 года отошел от публичной политики. 4 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его нардепом, поскольку парламент досрочно прекратил полномочия депутата "Блока Петра Порошенко" Валерия Пацкана, который возглавил Счетную палату Украины. Во времена президентства Виктора Ющенко занимал должность министра юстиции.

— Вероятность, что законопроект примут, небольшая, — говорит экономист Александр Охрименко, 54 года. — Зварич вернулся в политику и хочет, чтобы его все вспомнили. Но в законопроекте нет механизма, как провести национализацию.

— Если Роман Зварич хочет помочь российским банкам, то законопроект уместен, — говорит инвестиционный банкир 36-летний Сергей Фурса. — Национализация — это то, о чем они мечтают. Для них "дочки" в Украине — большая проблема. Вынуждены вкладывать сюда деньги и выдумывать, как бы их закрыть (второй год против российских банков в Украине действуют санкции. — ГПУ). Просто обанкротить их они не могут. Это часть больших финансовых групп. Прекрасно понимают — будущего у них тут нет. Мы уже три года доим российские государственные банки, которые вносят сюда деньги, чтобы компенсировать убытки. Роман Зварич предлагает лишить нас этого удовольствия. В случае национализации россияне подадут в Европейский суд. То есть выиграют вдвойне.

— Учитывая президентские и парламентские выборы в следующем году, будет много разных инициатив. Не исключал бы принятия законопроекта Романа Зварича в первом чтении, — говорит политический эксперт Евгений Магда, 43 года. — Но любые конфискационные инициативы негативно влияют на инвестиционный климат.

Автор: Таисия АЛЕКСЕЕВА
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