"Российский дешевый газ нам всегда дорого стоил"

Министр энергетики России Александр Новак предложил украинской государственной компании "Нафтогаз" отказаться от финансовых претензий по решению Стокгольмского арбитража. В феврале прошлого года суд удовлетворил требования украинской стороны о компенсации за недопоставленные российским Газпромом объемы газа для транзита. Тот должен уплатить $2,8 млрд.

— Предлагаем нулевой вариант, мировое соглашение. Надо договориться об отсутствии взаимных финансовых претензий, — говорит Александр Новак, 48 лет.

— Это фактически требование, условие в переговорах по новому контракту о транзите газа по украинской территории (действие действующего договора заканчивается 31 декабря. РФ стремится максимально сократить или прекратить транспортировку. Для этого строит "Северный поток-2" — газопровод в Германию в обход Украины. Киев добивается транзитного контракта на 10 лет. — ГПУ), — говорит эксперт по энергетике 56-летний Михаил Гончар.

— Мы этого принять не можем. Разве что при капитуляции — политической директиве с Банковой. Тогда подорвем авторитет украинской компании в международных судебных инстанциях.

Предложение забыть о возмещении-двойная наглость. Потому что Москва еще и настаивает на возобновлении прямых закупок топлива из России. Контракт нельзя подписывать любой ценой. Если уступки обернутся миллиардными потерями, в нем нет смысла.

Российский дешевый газ нам дорого стоил. В 2009‑ом был по специальной цене имени Юлии Тимошенко, а с 2010 года мы попали в ловушку. В 2011-2012-х Нафтогаз платил Газпрому ежегодно от 12 до 14 миллиардов долларов. Последние четыре года они ничего не получают от нас напрямую. В прошлом году мы потратили на закупку европейского газа по реверсу 3 миллиарда долларов. Тогда же впервые транзитные поступления за доставку сибирского газа в Европу были больше, чем затраты на покупку. Это не дает спокойно спать совету директоров Газпрома. Хотят вернуть все назад.