Разведут войска в двух населенных пунктах

В Минске договорились с 7 октября приступить к разведению войск в поселке Петровское и городе Золотое на линии фронта в Донецкой области.

Там расположены контрольно-пропускные пункты въезда и выезда с оккупированных территорий. Их в Золотом и Петровском ежедневно пересекают более 20 тыс. человек.

- Хочу успокоить местное население. Я гарантирую, что вы будете защищены. И отвод военных не повлияет на вашу безопасность, - заявляет президент Владимир Зеленский. - Примером для этого является Станица Луганская.

Там восстанавливают пешеходный мост через Северский Донец, по которому проходит линия разграничения. Смонтировали пешеходное ограждение на 66-метровом обходном мосте. Он будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного путепровода. Планируют завершить до конца ноября.