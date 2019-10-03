Разведут войска в двух населенных пунктах

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 981
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 8857
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5337
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 486
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3438
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3096
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 972
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7335
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9783
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3123
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5337
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 918
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 918
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 720
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 октября 2019
Просмотров: 153
Музичний ключ
Не завжди виходить побувати там, куди приїдеш. От уже й приїхав — а стоїш мов перед замкненими дверима, надворі сутеніє, а ключа тобі не ...
пятница, 04 октября 2019 07:25

Разведут войска в двух населенных пунктах

  Комментировать
 

В Минске договорились с 7 октября приступить к разведению войск в поселке Петровское и городе Золотое на линии фронта в Донецкой области.

Там расположены контрольно-пропускные пункты въезда и выезда с оккупированных территорий. Их в Золотом и Петровском ежедневно пересекают более 20 тыс. человек.

- Хочу успокоить местное население. Я гарантирую, что вы будете защищены. И отвод военных не повлияет на вашу безопасность, - заявляет президент Владимир Зеленский. - Примером для этого является Станица Луганская.

Там восстанавливают пешеходный мост через Северский Донец, по которому проходит линия разграничения. Смонтировали пешеходное ограждение на 66-метровом обходном мосте. Он будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного путепровода. Планируют завершить до конца ноября.

Автор: Андрей ЖИГАЙЛО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разведут войска в двух населенных пунктах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

В поезде кулинары подавали шесть обедов

Самое читаемое
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 2 Просмотров: 63697
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 49734
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 27342
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
10
 Просмотров: 18576
Maruv позировала в откровенном фотосете без белья
Maruv позировала в откровенном фотосете без белья
5
 1 Просмотров: 14635
Комментарии
Украина пошла на уступки России
Украина пошла на уступки России Просмотров: 324
От Украины зависит, сможет ли Путин превратить ее в Беларусь
От Украины зависит, сможет ли Путин превратить ее в Беларусь Просмотров: 630
Люди хотят мира, но не любой ценой
Люди хотят мира, но не любой ценой Просмотров: 9
Москва пожинает плоды своей авантюры 2014 года
Москва пожинает плоды своей авантюры 2014 года Просмотров: 180
"Россияне будут уничтожать Парламентскую ассамблею Совета Европы"
"Россияне будут уничтожать Парламентскую ассамблею Совета Европы" Просмотров: 135
Больше всего комментируют
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
4
Сколько украинцев считают Россию агрессором
4
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
3
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
2
"Формула Штайнмайера": опубликовали письмо-подтверждение Кучмы
Голосов: 793
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua