Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий 2014-го. В июле того года там сбили малайзийский боинг, погибли 298 пассажиров и экипаж.

- Призыв расследовать роль Украины в катастрофе отвлекает от следствия в отношении виновников трагедии. Нам нечего скрывать, - заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, 45 лет. - Мое правительство готово предоставить любую информацию.

Следствие ведет международная группа. В июне она назвала имена первых четырех подозреваемых. Это россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, гражданин Украины, командир боевиков Леонид Харченко. В сентябре подозреваемым признали и Владимира Цемаха. 7 сентября Украина выдала террориста России.

Суд над подозреваемыми в сбивании боинга начнется в марте 2020 года.

- Не Украина выпустила ракету и убила людей. Наша власть действовала в 2014 году согласно тогдашним рекомендациям Международной организации гражданской авиации. Реагировала на сбивание военной техники. Мы постоянно повышали порог для гражданских самолетов, - отметил председатель комитета Верховной Рады по международным отношениям 48-летний Богдан Яременко. - Но не могли исключить инциденты. Россия поставляет своим нерегулярным военным формированиям зенитно-ракетный комплекс с дальностью стрельбы более 20 километров. Тогда ничто не мешает Кремлю предоставить террористам системы С-400, которые могут сбивать самолеты от Черного моря до Курска.

- Решение Нидерландов имеет политический подтекст, - говорит эксперт по международным отношениям Алексей Куропятник, 60 лет.

- Это играет в пользу РФ. Российский зенитно-ракетный комплекс, из которого сбили боинг, тайно ввезли на оккупированную часть Донецкой области. Наша власть не могла ничего знать об этом. Обвинение голландцев в нашу сторону - мошенничество.