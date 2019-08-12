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вторник, 13 августа 2019 00:46

Пусти черта в дом, он и на печь залезет

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Украинское государство доусовершенствовалось за последние годы. Говорят, те новации приближают нас к Европе и какой-то неслыханной цивилизации. Но что-то к ней мы не долетаем и не доезжаем, а все ближе к Африке.

Чего ждать от родной независимой матушки, которая связалась с офшорами и кредиторами, с плюсами из дальних роттердамов (после запуска рынка электроэнергии формула ценообразования на уголь "Роттердам плюс" с 1 июля не действует. - ГПУ) и дюссельдорфов, которые почему-то на привязи у наших фирташей и ахметовых, приходится только гадать. Мы же платим исправно за газ и электричество, а здесь придумали еще за какую доставку, которую в селе никто никому не подводил, а делали это сами селяне. Но не тут-то было - теперь это то ли государственное, то ли ахметовское. Некоторые шутят, что придется платить за вилку и ложку, если обедаешь дома, потому что это тоже предмет доставки. Это шутка или правда, уже и не понять.

Глас народа - глас Божий. Но это только в поговорке. Украина относится к числу тех стран, где клерк, белый воротничок, выше и Бога, и народа. Наша власть действует в режиме нападения на народ. Она считает его своим подчиненным, а не наоборот. Отсюда все выходки и бессмысленные поборы. Отсюда засилье коррупции на всех этажах власти. Отсюда большая сила справки и пустой бумажки, без которых шагу не ступишь и за которыми стоят очереди.

В украинском доме все, как в аду, и мы с вами явно пекельщики. Это понимают все, но объяснить это, скажем, только тем, что не тех выбираем для руля, было бы слишком просто. Да, все эти импортные паритеты и геноцидная ценовая политика - от лукавого, но кто тот лукавый? Мы же вроде строим демократию, и все внешние атрибуты ее есть. Внешние, но не сущностные.

Начнем хотя бы с того, как у нас трактуется демократия. В нормальных государствах - это власть большинства. В Украине принято трактовать демократию как уважение к мнению меньшинства, следовательно, и его властному преимуществу. Под этим предлогом наша власть явно не в те ворота заехала и служит ничтожному меньшинству, которое, однако, сосредоточило в своих руках всю материальную и финансовую мощь и строит под маской рынка банальное базарище. И кадры к власти поплыли тоже с базара... Вот и дошли до геркулесовых столбов, за которыми - бездна беды и зла, а возможно, и экономическая Троща. И никакие паритеты от нее не спасут, потому что все идет в рот меньшевикам с необольшевистской психологией и влечением к рвачеству. Здесь безотказно действует правило: где чья-то выгода, там общая потеря. Не стоит кому-то за это выставлять счета, предъявим их себе за иллюзии и поиски мессий. Попали беде в зубы - сами из нее и выпрягаемся, не поддаваясь ни на какие подговаривания. Потому что - пусти черта в дом, он и на печь залезет.

И так оно и есть: в голове панство, а рубашку вши съели. Кричим о независимости, устраиваем парады, форумы и фестивали, а рваных сапог и шаровар не скроешь.

Все не как у людей: у них миллиардеры с народом делятся, у нас миллиардеры народ обдирают как липку. У них все социализируется, а у нас либерализируется до последней нитки. У них воля, а у нас неволя. А вроде бы и у них, и у нас - демократия. У них капитализм, и у нас вроде бы его за чуб схватили, да он в руки не идет - дикий же. И никто его не приручит, не заставит работать на общество. Не хочет приручать. Он, дикий, любит свободу, но какую? Свободу воровать и обирать, а не давать жить всем. Мировой капитал сделал выводы из Октябрьской революции в России и делится с народом, а наш живет в надежде, что и революция была не для нас и не про нас. И чем он лучше обманного советского социализма, который был на самом деле государственным капитализмом без всякого представления о своей социальной функции?

Терпи, тело, получило, что хотело? Да нет, хватит копать нам яму, сам в нее упадешь, говорим мы этому дикому и необузданному монстру. Народ - не горох при дороге, чтобы его дергали все, кто хотел, и не голый в крапиве, чтобы бросаться в объятия беде. Привык тыкать нос в чужое просо - отвыкай. Прошли годы, распиравшие бока. Хоть ты и капитал, а совесть имей. Сытое брюхо в науку не торопится, но придется вспомнить, что это такое - поделиться с ближним. И не крохой, а караваем.

Автор: Иван БОКИЙ
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