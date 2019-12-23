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вторник, 24 декабря 2019 06:45

Правительство заблокировало часть выплат

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Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд выдач средств до конца 2019 года. Речь идет о деньгах на развитие, ремонт, строительство.

Решение не коснется зарплат, пенсий, социальных выплат.

Кабмин во второй раз за последние шесть месяцев приостанавливает оплату некоторых расходов. Летом задержал 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд грн субвенции для украинских городов.

- Мы стали свидетелями восстановления бюджетной картотеки, - рассказывает экономист 43-летний Алексей Кущ.

- Такое было в 1990-е в Украине. Чиновники будут называть это оптимизацией, анализом эффективности бюджетных программ. На самом деле плановые расходы бюджета финансируют не по мере необходимости, а при наличии денег. Это управление в ручном режиме. И плохой сигнал с экономической стороны.

Решение коснулось в основном Фонда регионального развития. То есть совместных проектов центральных и местных бюджетов. Государство помогает профинансировать то, что не могут сами сделать регионы. Строительство школ, детских садов, больниц, инженерных систем. Это означает, что проекты будут заморожены или завершены с большим опозданием.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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