Правительство уволило Владимира Вятровича

"Большинство поставленных перед собой целей достиг. Украина свободна от тоталитарной символики. Архивы КГБ открыты. Справедливость в отношении участников освободительного движения возобновлена. Они признаны борцами за независимость", — написал в "Фейсбуке" историк Владимир Вятрович, 42 года. Кабинет министров 18 сентября освободил его от должности руководителя Украинского института национальной памяти.

"Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась. Провели масштабную работу по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом. Я получил заверения от премьер-министра, что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти. Будут продолжены формат и направления работы", — добавил Вятрович.

Его назначили директором Института национальной памяти 25 марта 2014‑го. В 2008-2010 годах возглавлял архив СБУ и рассекречивал бывшие архивы КГБ. В 2010-2011-х работал в Украинском научном институте Гарвардского университета. Автор и соавтор 14 книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны.

— В заслугу Вятровичу и его команде можно поставить декоммунизацию. Но Институт под его руководством начал смешивать понятия исторической памяти и собственно истории. Это — разные вещи, — говорит историк Юрий Шаповал, 66 лет.

— Память формируется, а история пишется профессионалами. Когда работники Института начали писать собственные книги, это было неудачной идеей. Институт не привлекал должным образом ученых, экспертов к общественно значимым проектам. Должны больше обращать внимания на учебники. Сейчас большая угроза возвращения к советскому. Все зависит от того, кто после Вятровича будет заниматься этой сферой.

— Гуманитарная политика не изменится, но на ней будут меньше акцентировать. К власти пришли люди, которые не понимают ее значимости. Задача общества — не допустить этого. Гуманитарная политика четко очерчивает границы государства, народа. Если они размыты, в пробелы влезает враг, — говорит политолог Александр Палий, 44 года. — Вятровичу удавалось на системной основе поднимать историю освободительных движений начала и середины ХХ века. Так называемую "бандеровщину". Мало какой народ противостоял одновременно двум великим империям. Кроме нас, в Европе такие только литовцы.