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пятница, 06 декабря 2019 07:05

Правительство хочет посчитать украинцев по количеству сим-карт

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Всеукраинской переписи населения в 2020 году не будет. Об этом министр Кабинета министров 34-летний Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в "Фейсбуке". Мол, вместо этого проведут электронную перепись с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований. В госбюджете на это заложили 1,4 млрд грн вместо 3,4 млрд.

"Если все пойдет, как запланировано, сэкономим еще около 1 млрд, - написал Дубилет. - Почти 100 тысяч интервьюеров с планшетами должны были обойти дома украинцев. Вопросы делятся на два типа. Первый - информация о том, в каких населенных пунктах проживают сколько людей, их пол и возраст. Второй - данные о составе семьи, жилье, этнонациональности. Мы решили провести так называемую электронную перепись. С математиками и социологами собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении. Также - данные загсов о детях и Пенсионного фонда - о пенсионерах. Далее проводим соцопросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах. Вставляем эти данные в математическую модель. Получим данные, возможно, более точные, чем традиционная перепись. Потому что не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос.

Этот метод не дает ответ на вопрос второго типа. Однако можно придумать точечные и более дешевые способы исследования. Например, изучить языковой вопрос можно по статистике банкоматов Привата (язык выбирают в настройках. - ГПУ)".

- Идея сэкономить на переписи - неудачная, - говорит социолог Евгений Головаха, 69 лет.

- Данные мобильных операторов не могут ответить на вопрос об образовании или работе. Их информация об общем количестве украинцев не является достоверной. Можем потратить миллиард на некачественные исследования, что не даст четкой демографической картины. Тогда придется еще десятилетие жить без этой информации или повторно тратить уже полную сумму средств на традиционную перепись.

Последняя была в 2001-м. Тогда выяснилось, что нас меньше 52 миллионов, как было в 1991-м. За 10 лет потеряли 3,5 миллиона (общая численность населения составляла 48 млн 457 тыс. человек. - ГПУ). Если не знаем, сколько нас, как составляем бюджет государства? Его планируют на 42 миллиона украинцев. А если нас 35? Остальные чиновникам можно положить в карман.

Еще одна коррупционная схема - списки избирателей. После переписи их надо будет сверить с ее данными.

Перепись нужна для создания стратегии развития страны. Сейчас ее нет. Также, чтобы точнее вычислять государственный заказ на подготовку специалистов. Надо знать возрастной и половой состав населения. Если окажется, что женщин репродуктивного возраста меньше, чем предполагали, закладывать меньше средств на эту отрасль здравоохранения.

Важно собрать информацию о тех, кто уехал из страны. По словам их родственников. Должны выяснить - какой срок они отсутствуют, чем занимаются.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
06
декабря

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